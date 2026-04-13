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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【EXPO2025Futures Festival】 ミャクミャクがキレキレのダンス披露！」と題した動画を公開した。本映像には、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の公式キャラクターであるミャクミャクが、イベントのステージ上でダンサーたちとともにダイナミックなパフォーマンスを繰り広げる様子が収められている。



動画の冒頭、ステージ後方の大型スクリーンには、万博が掲げるテーマや各国のパビリオンのロゴなどをモチーフにした映像が映し出される。

続いて、赤い衣装に身を包んだダンサーたちと共にミャクミャクが登場。

アップテンポな音楽が鳴り響くなか、ミャクミャクは軽快にステップを踏み、手足を大きく動かすキレのあるダンスを披露してステージを盛り上げている。



動画の中盤では曲調が変わり、新たな衣装のダンサーもステージに合流する。

ミャクミャクはダンサーたちと息の合ったフォーメーションを組み、ステージ全体を広く使ったパフォーマンスを展開。

背景のスクリーンには様々な国の国旗や地球の映像が次々と表示され、万博の国際的な繋がりを感じさせる演出が施されている。



パフォーマンスの終盤、スクリーンに「世界は輝くいのちに満ちている。」「またね！ 未来で会いましょう！」というメッセージが大きく映し出されるなか、出演者全員でポーズを決め、観客に手を振ってステージを締めくくった。