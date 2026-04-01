ブンデスリーガ 25/26の第29節 シュツットガルトとハンブルガーSVの試合が、4月13日00:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ラヤン・フィリップ（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。シュツットガルトのジェイミー・ルウェリング（MF）のアシストからアンジェロ・シュティラー（MF）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

さらに32分シュツットガルトが追加点。エルメディン・デミロビッチ（FW）のアシストからクリス・ヒューリッヒ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分シュツットガルトが追加点。クリス・ヒューリッヒ（MF）のアシストからマクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

60分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。アルベルト・グレンベーク（MF）、ラヤン・フィリップ（FW）に代わりロベルト・グラツェル（FW）、オットー・シュタンゲ（FW）がピッチに入る。

70分、シュツットガルトは同時に3人を交代。チェマ（MF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、エルメディン・デミロビッチ（FW）に代わりニコラス・ナーティ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）、ティアゴ・トマス（FW）がピッチに入る。

72分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ファビオ・バルデ（FW）、ダニエル・エルファドリ（DF）に代わりギオルギ・ゴチョレイシュビリ（DF）、ニコラス・カパルド（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分シュツットガルトが追加点。ティアゴ・トマス（FW）のアシストからビラル・ハヌス（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

その後もシュツットガルトの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シュツットガルトが4-0で勝利した。

なお、シュツットガルトは24分にチェマ（MF）、80分にデニス・ウンダブ（FW）に、またハンブルガーSVは80分にニコラス・カパルド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 02:30:35 更新