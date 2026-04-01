プレミアリーグ 25/26の第32節 ノッティンガム・フォレストとアストンビラの試合が、4月12日22:00にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ロス・バークリー（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストの選手によるオウンゴールによりアストンビラが先制。

しかし、38分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。カラム・ハドソンオドイ（FW）のアシストからネコ・ウィリアムズ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ノッティンガム・フォレストは45+1分にオマリ・ハッチンソン（MF）、63分にムリーリョ（MF）に、またアストンビラは11分にマティ・キャッシュ（DF）、67分にジョン・マッギン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 00:00:11 更新