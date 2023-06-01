ヴィーファーが先制点を奪い、喜びを分かち合うブライトンの選手たち。(C)Getty Images

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　現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、三笘薫を擁する10位のブライトンは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。代表ウィークを挟んで１か月ぶりの先発復帰が期待された三笘は、ベンチスタートとなった。

　開始６分、アンソニーネットを揺らされるも、非常に際どいオフサイドで事なきを得る。

　いきなりの失点を免れたブライトンは、43分に先制点を奪取。グロスが左サイドからグラウンダーのクロスを上げ、ヴィーファーが押し込んだ。
 
　１点リードで折り返すと、49分に名手ウォード＝プラウズのFKから、ハンフリーズにこぼれ球を詰められるが、またもオフサイドに救われる。

　その後、80分に三笘が満を持してピッチへ。すると、三笘は89分にペナルティエリア内でパスを通し、見事にヴィーファーの追加点を演出した。ただ、ヴィーファーにボールが渡る直前にアヤリの足に触れていたとして、アシストはアヤリに付いた。

　結局、２−０でタイムアップ。オランダ代表MFの２発、そして先日のイングランド戦で決勝点を挙げた日本代表MFの活躍もあり、ブライトンが３連勝を達成した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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