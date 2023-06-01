80分から出場の三笘薫が追加点を演出！10位ブライトン、降格圏バーンリーを２−０撃破で３連勝！オフサイドで２度失点を回避
現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、三笘薫を擁する10位のブライトンは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。代表ウィークを挟んで１か月ぶりの先発復帰が期待された三笘は、ベンチスタートとなった。
開始６分、アンソニーネットを揺らされるも、非常に際どいオフサイドで事なきを得る。
いきなりの失点を免れたブライトンは、43分に先制点を奪取。グロスが左サイドからグラウンダーのクロスを上げ、ヴィーファーが押し込んだ。
１点リードで折り返すと、49分に名手ウォード＝プラウズのFKから、ハンフリーズにこぼれ球を詰められるが、またもオフサイドに救われる。
その後、80分に三笘が満を持してピッチへ。すると、三笘は89分にペナルティエリア内でパスを通し、見事にヴィーファーの追加点を演出した。ただ、ヴィーファーにボールが渡る直前にアヤリの足に触れていたとして、アシストはアヤリに付いた。
結局、２−０でタイムアップ。オランダ代表MFの２発、そして先日のイングランド戦で決勝点を挙げた日本代表MFの活躍もあり、ブライトンが３連勝を達成した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】80分から出場の三笘薫、89分に確かな仕事！見事に追加点を演出
開始６分、アンソニーネットを揺らされるも、非常に際どいオフサイドで事なきを得る。
いきなりの失点を免れたブライトンは、43分に先制点を奪取。グロスが左サイドからグラウンダーのクロスを上げ、ヴィーファーが押し込んだ。
１点リードで折り返すと、49分に名手ウォード＝プラウズのFKから、ハンフリーズにこぼれ球を詰められるが、またもオフサイドに救われる。
結局、２−０でタイムアップ。オランダ代表MFの２発、そして先日のイングランド戦で決勝点を挙げた日本代表MFの活躍もあり、ブライトンが３連勝を達成した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】80分から出場の三笘薫、89分に確かな仕事！見事に追加点を演出