大手靴メーカーのASBeeが公式インスタグラム（@asbee_official）で、周りと差がつく画期的な “結ばない” 靴紐の結び方を紹介しています。紐がほどけにくいにも関わらず脱ぎ履きしやすい便利な裏ワザです。この動画は160万回以上再生されており、ユーザーの関心の高さがうかがえます。



【動画】簡単！ “結ばない” 靴紐の結び方

やり方を解説

1．一番上の紐穴に通した後、片方の紐をボールペンに4回くるくると巻きつける





転倒防止にも！安全性とデザイン性を両立

2．巻きつけたら、紐の先端をペンと巻きつけた紐の間にできた隙間に通し、ペンを引き抜く3．反対側の靴紐も同じように行う4．両方の靴紐の先端を反対側のくるくる部分に通すこれで、脱ぎ履きしやすく、かつ紐がほどけにくい結び方の完成です。

紐靴は足にフィットするメリットがある一方で、ほどけた紐を踏んで転倒するリスクもあります。しかし、紹介されている方法で結べば、よくある蝶々結びに比べて紐の垂れる長さが短くなるため、誤って踏んでしまうリスクが減ります。また、従来の蝶々結びと見た目が異なり、すっきりとしたスタイリッシュな印象です。

この投稿には「紐が長くて結びづらく困っていたので真似したい」「既に使っていた結び方」といったコメントが寄せられています。スニーカーをよく履く方や、お子様の靴紐に悩んでいる方は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。



▽出典：ASBee アスビー／靴紐、もう結ばない 周りと差がつく靴紐の裏ワザ