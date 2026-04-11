優勝候補の飛ばし屋もマスターズ予選落ち 2日間で姿を消した大物たち
＜マスターズ 2日目◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞第2ラウンド終了時点でトータル4オーバーがカットラインとなり、37人が決勝ラウンド進出を逃した。首位争いの裏で、数々の実力者がオーガスタを去ることになった。
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その筆頭が、今季LIVゴルフで2勝を挙げているブライソン・デシャンボー（米国）だ。「全米オープン」2勝を誇る飛ばし屋は、今大会でも優勝候補の一角とみられていたが、トータル6オーバーで週末に進めなかった。また、前週の「バレロ・テキサス・オープン」を制し勢いに乗っていたJ.J.スポーン（米国）も予選落ち。直前優勝者として注目を集めながら、オーガスタの壁にはね返された。さらに、歴代王者も次々と姿を消した。2016年覇者ダニー・ウィレット（イングランド）や、バッバ・ワトソン（米国）、ザック・ジョンソン（米国）、マイク・ウィア（カナダ）、ビジェイ・シン（フィジー）、ホセ・マリア・オラサバル（スペイン）、フレッド・カプルス（米国）ら、計7人の元王者が決勝進出を逃した。大会をけん引しているのは前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）。2日間を圧倒的な内容でプレーし、通算首位をキープした。2位に6打差をつけ、3日目へ向かう。予選通過ラインを巡る激戦を終え、オーガスタはいよいよムービングデーに突入。首位攻防戦も激化しそうだ。
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