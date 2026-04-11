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10年分の思い出が詰まった押し入れを全出し！プロが教える「捨てる」決断とスッキリ空間の作り方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「10年間開けられなかった押し入れ、全部出してみた結果」と題した動画を公開しました。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらいさんが、インフルエンサーのparameguさん宅の押し入れを整理する様子を紹介しています。



10年間、思い出とともにさまざまなモノが詰め込まれていたというparameguさん宅の押し入れ。スペシャルサポーターのmちゃんも加わり、3人で押し入れの中身をすべて出すところから作業がスタートします。赤ちゃんの頃のおもちゃや手作りの品など、家族の成長とともに増えた思い出のモノたちと向き合いながら、残すか手放すかの決断を下していきます。



作業を進める中で、安田さんは空間の無駄遣いを指摘。手放す決断を繰り返すことで、押し入れには徐々に余白が生まれていきます。動画の後半では、後日導入された「Like-it」の収納ケースを活用した見事な「テトリス収納」も披露され、見た目も美しく整えられました。



片付けを終えたparameguさんは、「『捨てる』という意思って人がおった方が出る気がした」と、第三者と一緒に片付けるメリットを語りました。プロの技と収納アイテムによって生まれ変わった押し入れは、日々の片付けや収納を見直すヒントになりそうです。



◻︎parameguさん Instagram

https://www.instagram.com/paramegu/?hl=ja