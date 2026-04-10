お腹まわりが重く見える原因は“姿勢のねじれ”？“背骨の使い方”で印象が変わる簡単習慣
お腹まわりが重たく見える原因は“姿勢のねじれ”かもしれません。背骨の動きが鈍くなると体幹がうまく使えず、くびれはぼやけ、横から見たシルエットも平坦に。ピラティスの簡単エクササイズ【スパインツイスト】は、背骨を１つずつ動かしながら体幹を整え、自然と引き締まった印象へ導きます。
【STEP１】姿勢をつくる
床に座り、両脚を肩幅より広めに開きます。つま先は天井へ向け、ひざはしっかり伸ばした状態に。骨盤を立てて背骨を上へ長く伸ばし、両腕は肩の高さで横に広げます。まずは“まっすぐ座る”ことに集中しましょう。息を吸いながら、お腹を軽く引き込むように意識します。背骨の長さを保ったまま、体をねじる準備を。肩や腕に力が入りすぎないよう、リラックスした状態をキープします。
【STEP２】ゆっくりねじる
▶効かせるコツ
“大きくねじる”よりも、“背骨を１つずつ動かす感覚”を優先しましょう。反動を使わず、ゆっくり丁寧に行うことで体幹にしっかり効きます。常に背筋を上へ引き上げる意識を持ちましょう。
背骨がしなやかに動くようになると、ウエストまわりの印象は自然と変わっていくので、無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて再構成しています
🌼「最近ウエストが太く見える…」その原因、実は姿勢かも。１日30秒で印象が変わる簡単習慣