10日（金）、セリエAの準決勝2ndレグが行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャはピアチェンツァとアウェイで対戦した。

レギュラーシーズン優勝を果たしたペルージャ。3戦先勝方式で行われるプレーオフ準々決勝ではモンツァに3連勝、さらにピアチェンツァとの準決勝1stレグではペルージャがホームで勝利を収めた。

右ヒザのケガの影響でプレーオフで出場機会のない石川はこの日もベンチスタートとなる。第1セット、序盤から拮抗した展開になるが中盤から終盤にかけてペルージャが大量ブレイクを取り、そのままセットを先取する。

第2セット序盤に6連続ポイントを取られたペルージャは、点差を縮めるもあと一歩が届かず、ピアチェンツァがセットを取り返す。第3、第4セットでは第2セットと打って変わり、ワシム・ベンタラやロベルト・ルッソの活躍が光る。自分たちの流れを掴んだペルージャが2セットを取り返し、アウェイの中で2勝目を飾った。

決勝進出へ王手をかけたペルージャ。次戦の準決勝3rdレグは13日（月）1:00からアウェーで行われる。

■試合結果

ペルージャ 3-1 ピアチェンツァ

第1セット 25-18

第2セット 22-25

第3セット 25-20

第4セット 25-20