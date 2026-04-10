【ユニクロ最新チラシ】最旬Tシャツや着回し力抜群の上質シャツなどがお買い得！人気の春夏アイテムをゲットするチャンス《4月16日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年4月10日から16日までの期間は、振り幅無限大の多彩な最旬Tシャツやこれからの季節に頼れるUVカットウェアが特別価格で登場しています。オンオフ使える上質シャツや定番ジーンズ＆新作ボトムスなど、春夏のワードローブを底上げするイチオシアイテムも嬉しい値下げです。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

春夏のスタメン服が大集合！

●シアーT（期間限定価格1290円）

今季新登場のシアーTは早くもSNSでバズリ中。適度な透け感と程良く抜け感のあるネックラインが上品で、大人女性も挑戦しやすいシアートップスです。

インナーやロンTと合わせるなど、抜け感を活かしたレイヤードスタイルを楽しんでみて。同アイテムを2枚重ねるのもおすすめです。

●ポケッタブルUVカットパーカ／NANODESIGN（期間限定価格2990円）

前ツバ付きのフードで顔まわりまでしっかりとカバーするUVカットパーカです。さらに東レの「NANODESIGN」を使用しているので撥水性も◎。小雨程度の水ならはじいてくれるので、海や川などのレジャーシーンやスポーツシーンなどでも活躍します。

収納袋付きで携帯しやすく、日差しが気になるときにサッと取り出せるのもポイント。

ベーシックなデザイン＆軽やかでストレスフリーな着心地なので、デイリーにも使えます。

●レーヨンスキッパーブラウス／7分袖（期間限定価格1990円）

開きすぎないスキッパーデザインが特徴のレーヨンブラウスは、上品さをキープしながらこなれ感もトレンド感もまとえる優秀アイテム。袖丈、着丈のバランスも良く、これ1枚でスタイリングが決まります。

オフィスにはもちろん、デニムなどカジュアルなボトムスとも相性は抜群。

その他、大人カジュアルに外せない「ソフトコットンラウンドヘムT／長袖」(1290円)、トレンドの「バギージーンズ」(2990円)なども期間限定価格で登場しています。

さらに「ドライウェットパンツ（キッズ）」（1290円）や、「コットンメッシュタンクトップ／2枚組（ベビー）」（790円）など、ベビー＆キッズウェアもいくつか値下げしているのでチャックしてみてくださいね。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部