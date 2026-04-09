実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が9日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「宿泊先」について私見を展開した。

視聴者から「ひろゆきさんがお金を使うことに違和感があります。旅でホテルに泊まるのではなく“野宿でいいじゃん”とはならないんですか?」と質問されると、ひろゆき氏は「野宿だと風邪をひいちゃうんですよね」と返す。

また、先月の3連休に福岡で用事があったというが「ホテルお願いしますって言ったら“5万円かかります”って言われて。じゃあ自分で取りますって言ったんですけど、アパホテルに毛が生えたようなヤツで2万円とか言われたんですよね」といい「なので漫画喫茶に泊まったんですよ。3500円ぐらいだったんですけど、外で風邪をひくよりは漫画も読めるし、コーンポタージュとかコーラとかも飲み放題で。普通に寝てましたね」と語っていた。

なお、ひろゆき氏は25年12月にアップした動画でお金事情についてぶっちゃけ。そこで月の生活費は「5万円もかからない」といい、現在の貯金額については「たぶん2〜3億円ぐらいかな」と明かしていた。