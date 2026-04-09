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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「成功事例の横展開がなぜ危険なのか？失敗する会社の共通点」と題した動画を公開。多くの企業が実践する「成功理由の分析」に潜む危険性を指摘し、成功を継続させるためにはむしろ「失敗理由の分析」が重要であると説いた。



動画の冒頭で、りゅう先生は「売れた理由を分析する会社ほど、次に失敗する」と断言。その理由として、成功には市場の温度感やタイミング、競合の不在といったコントロール不可能な「外部要因」や「偶然」が大きく影響している点を挙げる。にもかかわらず、人間は因果関係がないものに意味を見出してしまう「成功後バイアス」に陥りやすく、「きっとこの施策が良かったんだ」「これが勝ちパターンだ」と後付けでストーリーを作ってしまうと危険性を訴えた。



りゅう先生は、こうした成功分析は再現性が低く、むしろ「地雷情報」を集めているようなものだと指摘。一方で、「失敗はほぼ毎回同じ理由で起きている」ため再現性が非常に高いと語る。そのため、成功事例の分析に時間を費やすのではなく、「なぜ売れなかったのか」「なぜ集客できなかったのか」といった失敗要因を徹底的に分析し、「やってはいけないことのリスト」を蓄積していくことが重要だと主張した。



さらに、社長やマーケターが陥りやすい勘違いとして、「ブランドが育った」「トレンドに乗れた」「SNSがハマった」「世界観が伝わった」といった、測定が困難で再現性のない言葉を成功要因として挙げてしまうケースを紹介。これらは分析ではなく「願望」や「思い込み」に過ぎないと一蹴する。特に「全部が上手くいった」という言葉は、何も分析していないのと同じで最も危険なワードだと警鐘を鳴らした。



最後にりゅう先生は、マーケティングとは「当てるゲームではなく、外さないゲーム」だと強調。成功は偶然が混じるが、失敗は必ず原因があると述べ、失敗ログを組織の資産として残していくことが、次の成功への一番の近道になると締めくくった。