茨城・ひたち海浜公園“ネモフィラ”の開花予想を発表！ 今年の見頃は平年より2日早い見込み
茨城・ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園は、みはらしの丘のネモフィラの開花予想を発表。4月6日（月）時点で「5分咲き」となっており、4月16日（木）ごろから「見頃」を迎える。
【写真】緑→青に染まっていく様子が美しい！ ネモフィラが移ろう様子
■見頃のピークは1週間〜10日程
毎年高い人気を博し、今年で25年目を迎えるみはらしの丘のネモフィラ。満開時には、約530万本のネモフィラが丘一面を青一色に染め上げ、壮大な景色を味わうことができる。
今年の見頃は、平年より2日早い見込みと発表。4月6日（月）時点で「5分咲き」となっており、4月11日（土）に「見頃（7分咲き）」を迎え、4月16日（木）が「見頃」になると予想している。
なお、見頃のピークは、例年1週間〜10日程となり、開花予想は今後の天候によって変化するとのこと。また、開花時期中は混雑が予想されるため、土日とGW期間、そして昼前後の時間帯を避けた分散来園を推奨している。
【写真】緑→青に染まっていく様子が美しい！ ネモフィラが移ろう様子
■見頃のピークは1週間〜10日程
毎年高い人気を博し、今年で25年目を迎えるみはらしの丘のネモフィラ。満開時には、約530万本のネモフィラが丘一面を青一色に染め上げ、壮大な景色を味わうことができる。
なお、見頃のピークは、例年1週間〜10日程となり、開花予想は今後の天候によって変化するとのこと。また、開花時期中は混雑が予想されるため、土日とGW期間、そして昼前後の時間帯を避けた分散来園を推奨している。