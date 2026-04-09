「サンリオキャラクター大賞2026」開幕! M!LKメンバーが「好きすぎて滅」と語った“推しキャラ”は…?

「サンリオキャラクター大賞2026」開幕! M!LKメンバーが「好きすぎて滅」と語った“推しキャラ”は…?