この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「インスタの仕様が大幅変更される件について この動画の通りやったら新しい波に乗れます」と題した動画を公開。Instagramのプロである関根大智氏が登壇し、2026年にかけて実施されるInstagramの大規模な仕様変更について解説した。特に、アルゴリズムの評価基準が従来の「エンゲージメント」からユーザーの「インテント（意図）」重視へ移行する点や、DM機能の大幅な強化が今後の運用における重要な鍵となる。



動画の中で関根氏は、今回のアップデートを「今までのショート動画の正解が変わっちゃうくらいのアップデート」と表現し、その重要性を強調した。まず、アルゴリズムの変更点として、これまでの「いいね」や「保存」といったエンゲージメント重視の評価から、ユーザーの悩みや検索意図（インテント）を重視する評価基準へと根本的に変わることを明かした。この背景には「Meta AI」の導入があり、AIがユーザーの意図をより深く理解し、それに合致した「悩み解決系」のコンテンツを優先的に表示するようになるという。



この変更に伴い、今後のアカウント運用では「自分のアカウントがどのようなジャンルで、誰の悩みを解決するものなのか」をAIに明確に認識させる「ジャンル認知」が極めて重要になる。関根氏は、特定のジャンルに特化した一貫性のある投稿を続けることで、AIからの評価を高めることができると説明した。



次に、DM機能の強化についても言及。「予約送信」「メッセージ編集」「ピン留め」といった新機能が追加され、Instagramの「LINE化が進んでいる」と分析した。これにより、従来は認知獲得が主だったInstagramが、顧客とのコミュニケーションから販売までをアプリ内で完結させる「オールインワン」のツールになる可能性を指摘。ユーザーをInstagram内に長く滞在させることが評価につながるため、DMでの活発なコミュニケーションが不可欠となる。



結論として、2026年に向けたInstagram運用では、(1)AIにアカウントの専門性を伝えるための「ジャンル認知」と、(2)ユーザーとの関係性を深めるための「DMの活用」が新たな二大運用軸となる。これまでのエンゲージメント数値を追うだけの運用から、ユーザーの悩みを解決するコンテンツ作りへと、戦略を大きく転換する必要がある。