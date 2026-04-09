若槻千夏、指原莉乃の一言にショック 交友関係の考え方を告白「この人は友だち、この人は仕事の人」
タレントの若槻千夏（41）が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「LINE友だち1000人VS10人！生態調査SP」のテーマに合わせ、自身の意外な交友関係の線引きについて明かした。
【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」
若槻は、タレントの指原莉乃と頻繁に連絡を取り合い、食事を共にする仲であることを告白。ある時、親愛の情を込めて「友だちだもんね」と声をかけたところ、指原から「いやいや若槻さんは先輩ですよ」と一線を引かれてしまったという。この返答にショックを受けた若槻は、それ以来「この人は友だち、この人は仕事の人」といった明確な区分けをすることをやめたと語った。
このエピソードを受け、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「じゃあ、大久保（佳代子）は友だち？」と質問。若槻は「大久保さんとはたこ焼きパーティーもしているし、友だちです！」と自信満々に回答した。しかし、当の大久保からは「友だちじゃないです。よく仕事をする人です」と即座に否定され、スタジオは大きな笑いに包まれた。
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若槻は、タレントの指原莉乃と頻繁に連絡を取り合い、食事を共にする仲であることを告白。ある時、親愛の情を込めて「友だちだもんね」と声をかけたところ、指原から「いやいや若槻さんは先輩ですよ」と一線を引かれてしまったという。この返答にショックを受けた若槻は、それ以来「この人は友だち、この人は仕事の人」といった明確な区分けをすることをやめたと語った。
このエピソードを受け、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「じゃあ、大久保（佳代子）は友だち？」と質問。若槻は「大久保さんとはたこ焼きパーティーもしているし、友だちです！」と自信満々に回答した。しかし、当の大久保からは「友だちじゃないです。よく仕事をする人です」と即座に否定され、スタジオは大きな笑いに包まれた。