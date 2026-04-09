《今日から『ノンストップ！』15年目に突入いたします。よろしくお願いします》

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3月30日、生活情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）がリニューアルの初回を迎え、MCの設楽統が声高らかにあいさつした。

放送時間は、従来より50分前倒しされ、計2時間半の生放送へと拡大。背景にあるのは、同時間帯で放送されていた情報番組の終了だ。

「『めざまし8』の後継としてスタートした『サン！シャイン』は、わずか1年で打ち切り。MCを務めた谷原章介さんが続投する形で期待されていましたが、視聴率は伸び悩み、局の判断も早かったようです」（スポーツ紙記者）

開始時間を前倒しすることには、不安点もあるとテレビプロデューサーの鎮目博道氏は言う。

「今までは、TBSの『ラヴィット！』などから放送終了とともに、いい流れで視聴者が『ノンストップ！』に流入してきました。しかし、番組の放送時間が重なることで“食い合い”になってしまう可能性があります」

たびたび“打ち切り候補”とされた

もともと同番組は、30代から50代の女性、いわゆる主婦層からの支持が厚く、料理、生活情報、芸能ニュースなどのバランスが“ながら見”に適していると評価されてきた。とはいえ、フジテレビ内では番組打ち切りの危機がたびたび取り沙汰されていたという。

「春と秋の改編期になると、打ち切り候補に挙がっている番組が局内で話題になるんですが、5年ほど前から毎年のように『ノンストップ！』の名前を聞きましたね。でも、最終的には別の番組が打ち切りになっていたので、切られない理由があったのでしょう」（フジテレビ関係者、以下同）

ギリギリで常に踏みとどまることができた要因は、どんなところにあったのだろうか。

「やはり“設楽さんのレギュラー番組を残したい”という思いが強かったんだと思います。番組が始まった当初は、設楽さんの知名度も今より低かったですが、そこから年を追うごとにレギュラー番組も増え、人気も上がっていった。

今や大物MCの一人に名を連ねているといっても過言ではないでしょう。そんな売れっ子が出演する番組を持っていることは、フジテレビにとっても大きな強みになるといえます」

終了にならなかったのは、こんな“大人の事情”もあったようだ。

通販会社がスポンサーの強み

「以前から、この放送枠はフジテレビが強いんです。それは、ディノスという通販会社がスポンサーとしてついていて、柔らかい雰囲気の番組で、商品を紹介する構成が人気を誇っていたから。また、視聴率だけが指標ではなく、枠を安定させるために、番組を継続し、少しずつファンを増やしていく方針だったのでしょう」（鎮目氏）

設楽の“人間力の高さ”にスタッフも救われている。

「設楽さんは偉ぶらないし、気遣いができる方だからスタッフの評判もいいんです。主婦がターゲットということもあってか、番組は女性スタッフが多く、お子さんがいる方も。だからこそ職場環境もテレビ局特有の上下関係がなく、雰囲気がいいんです。

毎年12月の最終放送日後の納会には、設楽さんが高級バナナを差し入れしてくれて、演者とスタッフで争奪戦になっていますよ（笑）」（前出・フジテレビ関係者）

番組拡大を追い風にして、これからも“ノンストップ”で突き進んでいく─。

しずめ・ひろみち テレビプロデューサー。報道番組プロデューサーなどを経て、「ABEMA」立ち上げに参画し2019年に独立