巨人２−１広島（セ・リーグ＝８日）――巨人が逆転勝ち。

１点を追う九回、先頭のキャベッジが二塁打で出塁し、泉口が逆転２ランを放った。広島は好投した先発・森からの継投策が裏目に出た。

リーグトップに並ぶ３本目のアーチ

零封負けで連敗する目前、巨人がわずか２球の逆転劇を演じた。泉口が１点を追う九回、右越え２ランで窮地を救った。

この回先頭のキャベッジが広島の抑え、中崎の初球を捉え左中間二塁打に。一打同点の好機で、泉口は最初、送りバントの構えを見せた。ただ、これは「僕のサインミス。（三塁コーチの）川相コーチが来て『サインは出ていないよ』と教えてくれた」。ベンチは好調な左打者の打撃に懸けていた。

頭を切り替え、「積極的にいこうと思った」。初球、１４３キロの内角速球を迷いなく振り抜くと、高々と舞い上がった打球は右翼ポール際へ。「（打球が）切れるかなと思ったけれど、何とか残ってくれた」。七回に失策で先制され、負ければ昨季から続くマツダスタジアムでの連敗が６に伸びていただけに、嫌なムードを振り払う一振りだった。

１１試合でリーグトップに並ぶ３本目のアーチ。昨季は１３３試合で６本だから、早くも半分だ。「タイプ的にホームランバッターではない。意識すると（打撃が）おかしくなるので」と話すが、今季は内角寄りの球を思い切りよく引っ張る場面も目立つ。広角に安打を重ね、一発長打も備えた気の抜けない打者に成長中だ。

開幕から試行錯誤が続くオーダーの中、３番遊撃は一度も変わらない。信頼に応える殊勲打に、阿部監督は「昨日の悪い流れを引きずらずに素晴らしかった」と賛辞を贈った。常に「４番のボビー（ダルベック）につなぐことだけを意識している」と強調する３番打者が、力強い打撃で打線を先導している。（佐野司）