「川崎記念・Ｊｐｎ１」（８日、川崎）

３番人気のカゼノランナーが１０頭のライバルを引き連れてまんまと逃げ切り勝ち。怒濤（どとう）の３連勝で初のビッグタイトル奪取だ。２着に２番手を進んだ８番人気のドゥラエレーデ、１番人気のアウトレンジは３着に追い込むのが精いっぱい。昨年のＮＡＲ年度代表馬ディクテオンは２番人気で５着に敗れた。

前走の強さはホンモノだった。この春最大の上がり馬カゼノランナーが自らが作り出した追い風に乗って３連勝。古馬中距離界の頂点へと躍り出た。

大方の予想を裏切り、好スタートから先手を主張。行くと見られたドゥラエレーデ、ホウオウビスケッツが追う展開。終始セーフティーリードを保ちながら２周目の３角から４角へ。ドゥラが馬体を並びかけにきたが、これを左ステッキでスッと突き放して直線へ。最速の上がりでまとめられては後続はなすすべがなかった。

お立ち台の西村淳も晴れやかな表情だ。「カゼノランナーとともに勝つことができて、うれしいの一言です」と声を弾ませた。川崎でのビッグＶは２４年全日本２歳優駿（ミリアッドラヴ）に続く２勝目。「すごく手応えが良かったし、１周目で早くゴールしてほしかった。（４角も）能力を信じていたし、振り切れると思っていた」と胸を張った。コンビを組んで４戦４勝。「まだまだ、まだまだ強くなってくれると思うし、強くなってほしい」と期待の大きさを伝えた。

川崎記念と言えば、この人が似合う。ジョッキー時代にいずれも、川崎競馬が生んだ名牝ロジータの血を引くレギュラーメンバー、カネツフルーヴで２勝。調教師としては初タイトルだが、川崎のＪＢＣクラシックをアウォーディーで制している。川崎コースとも縁が深い松永幹師だ。「強かったねぇ」とミッキースマイルが弾けた。昨秋のオープン特別を制して臨んだ前走の佐賀記念を６馬身差Ｖ。「相手も強くなっているからどこまでやれるかと思ってたけど…」。１０日に５９歳を迎えるミッキー。一足早いバースデープレゼントをもらった愛馬の頑張りに目を細めた。

「トントン拍子でＧ１馬になれて…これからも強い相手にチャレンジしていきたい。楽しみな馬ですね」。この上昇気流はやむことはない。まだまだ吹き続くだろう。