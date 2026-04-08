伊集院光、某芸人に「完全あいつ調子乗ったよね」出川哲朗も驚く“恐ろしい言葉”
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。出川哲朗が登場した4月7日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】伊集院光、某芸人に「完全あいつ調子乗ったよね」出川哲朗も驚く“恐ろしい言葉”
今回は、「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」から、ついに出川哲朗が登場！
熱烈なヤクルトファンである出川哲朗と12球団のファン芸能人によるリアルガチ！忖度なし！のプロ野球順位予想バトル。日ハムファン代表の伊集院光はじめ超多忙なメンバーが一同に介するこの番組は、出川が直接本人にメールで出演交渉することでも知られている。
…が、今回は出川から変なメールが来たそうで「誰かに怒られたの？」と伊集院。前回は、伊集院の深夜ラジオがある月曜日にしかみんなの都合がつかず、伊集院は初めてラジオの入り時間をずらしてまで番組に参加してくれた。今回も、出川は申し訳ない気持ちはありながらも「ひょっとしたらまた、ずらせるんじゃないか」と、「月曜日みんな集まりいいんだけど、やっぱラジオあるから無理だよね？」と伊集院にメールを送ったところ、伊集院から返事が全くこない。
出川は「ヤバイ！これ怒ってるぞ」と慌てて「今のは気にしないでください」とメールを送ったのだという。当の伊集院は必死にスケジュール調整をしている最中で、確定してないから返事を送ってないだけだったそう。
そんな伊集院から出川への不満は「収録が早すぎる」。超多忙メンバーがそろう日がなかなかないため開幕戦より前の3月半ばに収録し、今回は放送枠の関係でシーズンが始まってからの放送に。収録時点では、出川が応援するヤクルトを「全員が最下位予想しやがった」のだが、開幕戦から絶好調。
また、伊集院は、日ハムの清宮選手がケガで合流が遅れていたためスタメン予想に入れてなかったが、「開幕戦からホームラン打ってる」と。今回は放送での発言と、ズレが生じているそう。
そして、全員が人気者ゆえに裏被り問題（他局の裏番組に出演しているためこの番組に出演できない）が発生。「ビジネスファンはお断りしているので」という出川は、今回出演できない楽天ファン代表の伊達みきおに代わって八乙女光（Hey! Say! JUMP）、中日ファン代表の井戸田潤（スピードワゴン）の代わりには、別の野球番組で共演した際「野球愛が本物だと感じた」という立川志らくにオファー。番組恒例の田中卓志（アンガールズ）の「〇〇ぶっかけてやる」は、今回、志らくが標的に！
伊集院は「実際その罰ゲームやったら、弟子が何人か辞めると思う」と心配を!?
さらに、収録スタジオで事件が!? 3年前、DeNAファン代表の代打として、野球ビギナーながら伊藤俊介（オズワルド）が入った。当初は、ディープなファンとは違う視点からの発言が良い方向に回っていたのだが、「完全あいつ調子乗ったよね」と伊集院。すると、佐久間も「返すテクニックがあるから自分でやりにいくパターンですよね」と察する。
伊藤の調子に乗った言動に、伊集院が、出川も驚く「恐ろしい言葉」を!? これはオンエアされるのか？「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」で！
この他、出川がMCを務める「明るくなったら秒で笑える！明転ものまねGP」、「歌手vsものまね 心に刺さるガチ歌バトル」の話題も。出川も「イカれた企画だな」と驚く、その内容とは!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
出川哲朗、収録後の裏話、冬のドイツでまさかアノ人と遭遇!?、なんで勉強しなくちゃいけないの？など配信オリジナル動画も配信！
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ついに出川哲朗登場！「プロ野球順位予想」裏話
今回は、「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」から、ついに出川哲朗が登場！
熱烈なヤクルトファンである出川哲朗と12球団のファン芸能人によるリアルガチ！忖度なし！のプロ野球順位予想バトル。日ハムファン代表の伊集院光はじめ超多忙なメンバーが一同に介するこの番組は、出川が直接本人にメールで出演交渉することでも知られている。
…が、今回は出川から変なメールが来たそうで「誰かに怒られたの？」と伊集院。前回は、伊集院の深夜ラジオがある月曜日にしかみんなの都合がつかず、伊集院は初めてラジオの入り時間をずらしてまで番組に参加してくれた。今回も、出川は申し訳ない気持ちはありながらも「ひょっとしたらまた、ずらせるんじゃないか」と、「月曜日みんな集まりいいんだけど、やっぱラジオあるから無理だよね？」と伊集院にメールを送ったところ、伊集院から返事が全くこない。
出川は「ヤバイ！これ怒ってるぞ」と慌てて「今のは気にしないでください」とメールを送ったのだという。当の伊集院は必死にスケジュール調整をしている最中で、確定してないから返事を送ってないだけだったそう。
そんな伊集院から出川への不満は「収録が早すぎる」。超多忙メンバーがそろう日がなかなかないため開幕戦より前の3月半ばに収録し、今回は放送枠の関係でシーズンが始まってからの放送に。収録時点では、出川が応援するヤクルトを「全員が最下位予想しやがった」のだが、開幕戦から絶好調。
また、伊集院は、日ハムの清宮選手がケガで合流が遅れていたためスタメン予想に入れてなかったが、「開幕戦からホームラン打ってる」と。今回は放送での発言と、ズレが生じているそう。
そして、全員が人気者ゆえに裏被り問題（他局の裏番組に出演しているためこの番組に出演できない）が発生。「ビジネスファンはお断りしているので」という出川は、今回出演できない楽天ファン代表の伊達みきおに代わって八乙女光（Hey! Say! JUMP）、中日ファン代表の井戸田潤（スピードワゴン）の代わりには、別の野球番組で共演した際「野球愛が本物だと感じた」という立川志らくにオファー。番組恒例の田中卓志（アンガールズ）の「〇〇ぶっかけてやる」は、今回、志らくが標的に！
伊集院は「実際その罰ゲームやったら、弟子が何人か辞めると思う」と心配を!?
さらに、収録スタジオで事件が!? 3年前、DeNAファン代表の代打として、野球ビギナーながら伊藤俊介（オズワルド）が入った。当初は、ディープなファンとは違う視点からの発言が良い方向に回っていたのだが、「完全あいつ調子乗ったよね」と伊集院。すると、佐久間も「返すテクニックがあるから自分でやりにいくパターンですよね」と察する。
伊藤の調子に乗った言動に、伊集院が、出川も驚く「恐ろしい言葉」を!? これはオンエアされるのか？「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」で！
この他、出川がMCを務める「明るくなったら秒で笑える！明転ものまねGP」、「歌手vsものまね 心に刺さるガチ歌バトル」の話題も。出川も「イカれた企画だな」と驚く、その内容とは!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
出川哲朗、収録後の裏話、冬のドイツでまさかアノ人と遭遇!?、なんで勉強しなくちゃいけないの？など配信オリジナル動画も配信！