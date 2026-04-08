京都の小学生男児　始業式で校長「無事を信じて待ちましょう」　行方不明から16日経過も手がかりなしか　9日に入学式控え保護者の不安広がる

京都・南丹市で3月23日から行方不明となっている11歳の安達結希さんの捜索が続く中、通っていた小学校で始業式が行われた。警察や地域が警戒を強める一方、進展のない状況に保護者や子どもたちの不安が広がっている。

安達結希さんが通う小学校で始業式

8日朝、「おはようございます」と、子どもたちの元気な声が響いたのは、京都府にある南丹市立園部小学校。この日は始業式が行われ、大勢の児童が登校する中、本来出席するはずだった安達結希さんの姿はなかった。3月23日に消息を絶ってから、すでに16日が経過した。

三宅要ディレクター：

朝8時です。多くの子どもたちが登校してきます。

広瀬修一キャスター：

見守りの方、さらにはこちらには警察の姿もあります。厳重な体制で子どもたちの登校を見守っています。

校長が全校児童に向け安達さんについて話した

始業式で校長が全校児童に向けた話をした際に、安達さんの件について触れ、「不安があれば先生やスクールカウンセラーに相談してください。結希君を明るい笑顔で迎えられるよう無事を信じて待ちましょう」と呼びかけた。

また全児童と保護者に向けた「学校便り」でも安達さんについて触れ、児童の安全確保についての説明が記されていた。子どもが園部小学校に通う保護者には不安が広がっている。

保護者：

不安ですよね。（安達さんが）まだ見つかっていないのがやっぱり不安。

保護者：

親御さんも不安だし、たぶん子どもの不安の方が強いんじゃないかと見てとれます。1日でも早く見つかってほしいですね。

園部小学校で9日に行われる入学式には、安達さんと同じ学年の子どもたちも出席予定だという。

行方不明から16日が経過

安達さんは3月23日の朝、父親の車で登校したあと消息を絶ち、警察は7日、自宅近くにある山の中を60人態勢で捜索した。別荘地とされるエリアを知る人はこのように話す。

貸別荘の清掃員：

空き家が多いですね。週末だけ来はる方がほとんどで、住んでいる方が2割ぐらい。



ーー平日人少ない？

貸別荘の清掃員：

人は少ないですね。

7日、約10時間に及んだ警察の捜索だが、大きな成果はなかったとみられている。60人ほどが捜索にあたっていたが、8日は別荘地エリアでの規制線や隊員の姿は見当たらず、市内で30人ほどの捜索隊員による捜索が行われている。

捜索も範囲を拡大して続けられているが、成果についてはこれまでに明らかになっていない。

（「イット！」 4月8日放送より）