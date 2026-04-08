gelatopique母の日コレクション発売♡華やかな花柄ルームウェア＆ギフトが勢ぞろい

gelatopiqueから、母の日にぴったりの華やかな「MOTHER’S DAY COLLECTION」が登場♡フローラルブーケをイメージした優しい花柄や、軽やかな着心地のルームウェア、心ときめく雑貨がラインアップしています。日常をちょっと特別に彩るアイテムは、大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。春の温もりを感じるコレクションに注目です♪

華やぐフローラルルームウェア

フローラルブーケをイメージしたシリーズは、軽やかな着心地とフェミニンなデザインが魅力。

・フラワー柄カップインプルオーバー 価格：7,040円(税込)

・フラワー柄ロングパンツ 価格：7,480円(税込)

カラー：イエロー／ピンク／ネイビー

フラワー柄カップインワンピース

価格：9,350円(税込)

カラー：イエロー／ピンク／ネイビー

・レーヨンロゴTシャツ 価格：6,930円(税込)

・レーヨンロゴガウチョパンツ 価格：9,130円(税込)

カラー：クリーム／ピンク／ネイビー

レーヨンロゴワンピース

価格：9,130円(税込)

カラー：クリーム／ピンク／ネイビー

なめらかな肌触りと華やかなデザインで、毎日のリラックスタイムを優しく彩ります。

K-BEAUTYサポートウェア登場♡無理なく続くスタイルケア新習慣

羽織り＆雑貨でトータルコーデ

リブカーディガン

価格：9,900円(税込)

カラー：オフホワイト／イエロー／ピンク

フリルブランケット

価格：8,580円(税込)

カラー：オフホワイト／ピンク

フラワー柄シフォンポーチ

価格：5,390円(税込)

カラー：ピンク／イエロー／ネイビー

・バイカラーヘアクリップ 価格：3,960円(税込)

カラー：ブルー／クリーム／ピンク

・トリムラインミラー 価格：3,960円(税込)

カラー：クリーム／ピンク／ブルー

シュシュストラップ

価格：3,630円(税込)

カラー：ピンク／イエロー／ネイビー

フラワーハンドタオル

価格：1,430円(税込)

カラー：ネイビー／ピンク

軽やかな素材感と上品なデザインで、ギフトにもぴったりなラインアップです。

発売情報＆ギフト診断も注目

発売日：2026年4月15日（水）

・店舗：各商業施設営業開始時間より

・オンライン：12:00～

販売：全国店舗、公式オンラインストア、USAGIONLINE、MASHSTORE

特設ページ公開：2026年4月8日（水）12:00

さらに、特設サイトでは「母の日ギフト診断」もスタート。質問に答えるだけで、ぴったりのギフトを提案してくれる嬉しいコンテンツです。

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。

想いを届ける特別なギフト♡

華やかな花柄と心地よい素材が魅力のgelatopiqueの母の日コレクション。リラックスタイムを彩るルームウェアや、日常に寄り添う雑貨は、贈る人も受け取る人も笑顔になれるラインアップです。大切な人への感謝の気持ちを込めて、特別な一品を選んでみてはいかがでしょうか♡自分へのご褒美にもおすすめです♪