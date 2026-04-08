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実業家のマイキー佐野氏が中東情勢の急変を解説！『【イラン戦争】急転直下で世界から大注目。アメリカにすり寄り始めた中東の〇〇の動向について解説』

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『【イラン戦争】急転直下で世界から大注目。アメリカにすり寄り始めた中東の〇〇の動向について解説【マイキー佐野 経済学】』という動画で、実業家のマイキー佐野氏が中東情勢と密接に絡むパキスタンの台頭を詳述している。ホルムズ海峡の封鎖という緊張した局面において、世界が急速に注目し始めた国がある。それがパキスタンだ。



インドと隣接し、中東への入口に位置するパキスタンは、かつてアメリカとの関係が極度に悪化した時期を経験した。2011年には、テロ組織の指導者を匿っていたと非難を受け、事前通告なしのアメリカ軍侵攻という事態も生じた。反米感情が国内で高まり、軍事支援は大幅に削減され、両国関係は史上最悪の状態に陥った。しかし、その後の転換は急速かつ鮮明だ。



テロ対策における協力実績が評価され、トランプ政権再来後には首相や軍トップがホワイトハウスに招かれるまでに関係が好転した。経済面では、トランプ一家と関係の深い人物がイスラマバードを訪問し、ドルのステーブルコインを活用した国際決済インフラの試験導入に関する合意が成立した。ニューヨークに所有する老舗ホテルの再開発案件でも米側との連携が動き出し、重要鉱物資源への投資承認も取り沙汰されている。



一方で、パキスタンがいま最も注目される理由は経済的な結びつきだけではない。アメリカ、イスラエル、イランという三者の緊張を緩和する仲介役として、パキスタンはその地政学的・宗教的条件から適格と判断されている。アメリカからイランへ送られた要求リストがパキスタン経由で伝達されたとされるほか、軍のトップが中東の要所で枠組みを調整したとも伝わる。周辺主要国の外相を集めた和平準備の協議も水面下で進んでいるという。



この動きの背景には、双方に明確な利益がある。パキスタン側は、長年の国際的孤立から脱却し、インドとの衝突時に不利な立場を避けるための均衡を求めている。アメリカ側は、アフガニスタン撤退後に失った地域内の情報収集拠点と、重要鉱物の確保ルートを再構築したい思惑を持つ。



佐野氏はこうした姿勢を「カメレオン外交」と表現する。インフラ・防衛では中国依存を維持しながら、ハイテク投資では米側との連携を図るという大国間のヘッジ戦略だ。中国は巨額の投資を通じた既得権益を有しており、米側の関与が深まれば新たな摩擦が生まれる可能性も残る。



ホルムズ海峡の封鎖が続く中、パキスタン船が特別な通過許可を得たとの報道もある。海上輸送の実務面においてもパキスタンの存在感が増しており、その価値は多方面で高まり続けている。