3月27日の放送をもってニュース番組『Live News イット！』（フジテレビ系）を卒業した元NHKアナウンサーの青井実氏（45）。NHKを退社した’24年から2年間MCを務めた同番組を降りたことで、名実ともに“フリー”となった。

かつては“NHKのプリンス”として同局きっての人気を博し、『イット！』のMC抜擢でも大きな話題を呼んだ青井氏。ところが、昨年4月にコンプライアンス違反が明るみになると、その評判も“ガタ落ち”することに。

「昨年4月、フジテレビは青井氏にコンプライアンス違反があったとして厳重注意したことを発表。’24年5月頃、番組リハーサル中にフリップ演出が上手くいかなかったことでスタッフを強い口調で叱責したほか、同年10月には速報ニュースの対応をめぐって装着していたピンマイクをキャスター台に投げつけ、社員やスタッフを叱責する事案があったとされています。青井氏は番組内で謝罪し、フジとしても二度と同様の事案が起こらないよう申し入れたようですが、結局は降板というかたちになりました」（スポーツ紙記者）

番組卒業翌日、インスタグラムでスタッフへの感謝の言葉を綴ると共に、《今後は、育児や介護など家族と向き合う大切な時間を作りながら、この場所で得た経験を胸に、これからも真摯に伝えていきたいと思います》と伝えるなど、青井氏はやくも次を見据えている様子。

現状、出演が確定している番組はなく、当面はこれまでの実績を武器にした“就職活動”が続くと思われる。ただ、テレビ局関係者の青井氏に対する評判はというと……。以下、本誌がこれまでに報じてきた青井氏の素顔を紹介する。

「青井さんは“スタッフと自分は別物”という縦型思考の人。NHKのカラー的な部分もあるかと思いますが、フジだと報道はキャスターもスタッフも横並びで話し合うスタンスなので、そもそもやり方が真逆なんです。青井さんがコミュニケーションを取る相手はプロデューサーぐらいで、番組が終われば一目散に帰り、スタッフへの当たりが強いことでも有名でした。当然スタッフからの印象もいいわけがないですよね……」（フジテレビ関係者、以下同）

これは仕事現場での話だが、実はスタジオの外に出てからも青井氏の言動には問題があったという。

「’24年12月末に『イット！』の忘年会があり、1次会はフジの18階にあるレインボーブリッジが見渡せるレストランで、2次会は会社のそばにある大衆居酒屋で行われました。そんなとき2次会の席で青井さんが“俺、○○アナと付き合っていたからね”などと自慢げに発言したのです。確かにその女性アナウンサーはかつて青井さんと交際が報じられていた人でしたが、その報道を知らなかった人も多く、わざわざ名前を挙げた青井さんの人間性を疑いました」

それでも、27日の『イット！』放送終了後には青井氏を労う「お疲れ様会」が開催されることに。ただ、参加したフジテレビ関係者によると、青井氏は乗り気でなく表情も明るいものではなかったという。

「青井さんはこういった会では元気で快活なタイプなのですが、この会では浮かない表情を見せることも多々あり、終始大人しかった印象でした。一緒にスタッフたちとツーショットを撮ったりする場面もあまり見受けられなかったですし……。送別会の恒例であるキャスターを中心にしたスタッフたちとの集合写真の記念撮影もありませんでした。どこか粛々と終わってしまった印象でしたね」

次の居場所では、良好な関係を築いて欲しい。