『4月のボトムス』これでOK！【ZARA】さらっと涼しげ「リネンパンツ」

通気性・吸水性・速乾性に優れたリネン素材のアイテム。爽やかな印象で、ぜひ春から活躍させたいところ。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つかる、リネン100%のパンツにフォーカス。センタープレス入りのクリーンな見た目で、オンオフ問わず活躍するものをセレクトしました。

余裕を感じさせるクリーンなリネンパンツ

【ZARA】「リネン100%ストレートパンツ」\8,590（税込）

ハイウエストにダーツ入りのデザインで、すっきりとクリーンな印象を演出できる1本。明るめのカラーにリネン素材特有の風合いが加わって、涼しげな雰囲気です。センタープレスがきちんと感をプラスしつつ、美脚効果にも期待できるのがポイント。同素材のジャケットも展開されていて、セットアップでの着こなしにも対応。

ストンと落ちる美脚見えリネンパンツ

【ZARA】「ストレートリネンパンツ」\8,590（税込）

ストンと落ちるストレートラインが、脚をまっすぐきれいに見せてくれそう。ハイウエスト仕様で、スタイルアップ効果にも期待大。リネン100%素材ならではのさらりとした質感で、暑い日も快適に穿けそうです。シンプルで合わせやすく着回し力も優秀。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M