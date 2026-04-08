タリーズコーヒーに、新生活が始まる4月に、かろやかな季節とともに、日常を彩るご褒美のひとときが堪能できる季節限定のドリンクやフードが登場。

ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクやティービバレッジ、すっきりまろやかな水出しアイスコーヒーも展開されます☆

タリーズコーヒー「マスカルポーネティラミスシェイク／抹茶ティラミスシェイク／＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」

発売日：2026年4月15日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーから、新生活にがんばる自分へのご褒美にぴったりなドリンクが登場。

ティラミスをイメージした、デザート感のある「マスカルポーネティラミスシェイク」と「抹茶ティラミスシェイク」が販売されます。

さらに期間限定のティービバレッジとこだわりのコーヒーで彩る、初夏にふさわしい一杯もラインナップ。

また、「ボールパークドッグ サルサ＆トルティーヤ」などコーヒー・紅茶と相性の良いフードも登場します☆

マスカルポーネティラミスシェイク

価格：720円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

注文ごとに一杯ずつ丁寧に抽出した芳醇なエスプレッソのほろ苦さに、なめらかなマスカルポーネホイップとチョコパウダーを合わせ、本格的なティラミスの味わいを表現した「マスカルポーネティラミスシェイク」

デザートのような満足感と、飲み進めるごとにエスプレッソのコクとマスカルポーネのまろやかさが溶け合い、変化していく味わいも楽しめます。

抹茶ティラミスシェイク

Tallサイズのみ：720円

香り高い宇治抹茶とマスカルポーネホイップを使用し、“抹茶ティラミス”の味わいと見た目を表現した「抹茶ティラミスシェイク」

上品な宇治抹茶の風味と、マスカルポーネのミルキーなコクが重なり合う、まるで和スイーツのようなリッチで奥深い味わいが楽しめる一杯です。

＆TEA ご褒美いちごティーリスタ

サイズ・価格：Short 700円(税込)／Tall 770円(税込)

淡いミルクティーの色合いに赤いいちごが映える、見た目にもかわいらしく、春にぴったりな「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」

華やかな香りのアールグレイシェイクにフルーティないちごを合わせて、紅茶の豊かな風味といちごの甘酸っぱさが調和した、奥深い味わいが堪能できます。

水出しアイスコーヒー

サイズ・価格：Short 455円(税込)／Tall 515円(税込)／Grande 575円(税込)

時間をかけてゆっくり抽出した、まろやかでコクのある水出しアイスコーヒー。

華やかな香りと、ほのかにベリーのような風味が広がる、水出しならではの味わいが引き出されています。

すっきりとした後味はフードとの相性も良く、ホットミールやペストリーと合わせてお楽しみいただくのもおすすめです。

ボールパークドッグ サルサ＆トルティーヤ

価格：単品 500円(税込)

トマトやズッキーニなどの野菜とハラペーニョやクミンなどのスパイスを組み合わせた本格的なサルサソースが特徴の「ボールパークドッグ サルサ＆トルティーヤ」

別添えのトルティーヤでディップしたり、砕いてのせたりとお好みのスタイルが楽しめるフードです。

白ゴマと豆のポテトサラダ〜ほうれん草パン〜

価格：370円(税込)

「白ゴマと豆のポテトサラダ〜ほうれん草パン〜」は、鉄分7.4mgを含む惣菜パン。

大豆、枝豆、インゲン豆の3種の豆と豆乳を使用したポテトサラダを、ほうれん草を練り込んだパン生地で包み、シュレッドチーズとパン粉をトッピングして焼き上げた一品です。

温めると表面がサクッとした食感になり、より一層おいしく味わうことができます。

ハニーとレモンのしっとりドーナツ

価格：380円(税込)

ほどよい酸味で、春夏に食べやすい味わいに仕上げられた「ハニーとレモンのしっとりドーナツ」

ハニー風味のしっとりとしたドーナツ生地に、瀬戸内レモンチョコをトッピングしたスイーツです。

お店の味わいを自宅でも

タリーズクオリティの「アイスコーヒーブレンド」に加え、水を注いで冷蔵庫に入れておくだけで本格的な水出しコーヒーを楽しめる「タリーズジップス」も発売。

さらに、自宅や外出先でも手軽に楽しめるカラフルなウォーターボトルも展開されます。

アイスコーヒーブレンド200g

価格：1,580円

内容量：200g

タリーズコーヒーで提供されている「アイスコーヒー」の味わいを家庭でも楽しめるアイスコーヒーブレンド。

ブラックで飲むと、豆本来の力強い味わいと甘みが口の中に広がります。

タリーズジップス コールドブリューコーヒー オリジナルブレンド4P箱

価格：1,440円

内容量：4パック

簡単に抽出できる水出しコーヒー「タリーズジップス コールドブリューコーヒー オリジナルブレンド4P箱」

まろやかな甘みと芳醇なコクに、エチオピアらしい華やかな香りが感じられらます。

タリーズジップス コールドブリューティー オリジナルブレンド4P箱

価格：1,440円

内容量：4パック

「タリーズジップス コールドブリューティー オリジナルブレンド4P箱」は、天然のベルガモットフレーバーが香る水出しティー。

爽やかな渋み、すっきりとした後味がやさしく広がります。

ウォーターボトル

価格：各2,380円(税込)

カラー：クリアオレンジ／クリアグリーン／クリアピンク

590mlの容量で、普段使いの飲料用ボトル。

メモリ付きのため、「タリーズジップス コールドブリューコーヒー」の抽出容器としても使用できます。

ウォーターボトル

価格：各2,580円(税込)

カラー：クリアブルー／クリアグレー

ウォーターボトルは、750mlの大容量サイズも展開。

たっぷり入る容量でありながら軽量なので、アウトドアなどのアクティブなシーンにもおすすめです。

ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクやティービバレッジ、すっきりまろやかな水出しアイスコーヒーやウォーターボトルがラインナップ。

タリーズコーヒーにて2026年4月15日より販売される季節限定メニュー・グッズの紹介でした☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

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