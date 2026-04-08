新生活にもぴったり！キッチンをワクワクした空間にしてくれる貝印のムーミンコラボのキッチンツールがかわいすぎる
グローバル刃物メーカーの貝印が世界的キャラクターであるムーミンとコラボレーション！キッチンツールシリーズの第2弾として、かわいいだけでなく、使い心地のいい高品質も魅力の7種のアイテムが登場。
【画像】ムーミン×貝印キッチンアイテムをもっと見る
■ムーミンと仲間たちをモチーフにした7アイテム
貝印とムーミンのコラボレーションは、これまで基本の調理道具ブランド「SELECT100」や、製菓シリーズなどがあったが、今回はムーミンと仲間たちをモチーフにしたキッチンツール全7アイテム。
キャラクターを表現したかわいらしさも特徴だが、キッチン用品メーカーとしての高い品質を備えた調理で活躍するアイテムばかり。ムーミンファンはもちろん、ギフトにしても喜ばれそうだ。
「キッチンばさみ(ムーミン)」(2750円)はスリムでコンパクトな形状。持った瞬間に感じるのが軽さ。とにかく軽くて動かしやすい。
切れ味のよさはさすが刃物メーカーならでは。野菜はもちろん肉でもサクッとカットできるので、ちょっと薬味のネギを切ったり、お弁当などの少量の食材を調理したり、包丁を使うまでもないときにかなり便利。食材がすべりにくいセレーション付きの刃で、細かい作業もしやすいのもポイント。
はさみの刃の部分には専用のケースがぷっくりと浮き上がったムーミンのデザインになっていて、見た目にもかわいい。ケース部分にマグネットがついているので、冷蔵庫などに貼り付けておくこともできる。いつでもすぐに使えるように見える収納をするのもおすすめ。
カバーを着けると格段にかわいさがUPする「ピーラー(リトルミイ)」(1100円)。赤いピーラーのハンドルにはリトルミイのぷっくりしたモチーフがデザインされている。
こちらもとにかく軽く、薄くスライスできるので、皮をむくだけでなく、人参や大根などをサラダや鍋の具材として使うときにも活躍してくれる。
特筆すべきは刃の部分に付けるカバー。リトルミイのおだんごヘアをイメージしていて、セットするとリトルミイを思わせるフォルムに！
しかもハンドルの裏側にはリトルミイのリボンに見立てた溝がついていて、薬味おろしとして使えるのもポイント。ニンニクや生姜などをちょっとすりおろすのに便利だ。
ムーミンの物語の中に登場するミステリアスな生き物ニョロニョロをモチーフにしているのが「スライサー(ニョロニョロ)」(1320円)。片面はスライサーとして、反対面はおろし器として使える便利アイテム。スライサーは2ミリ程度の厚みにスライスできる。
容器にかけて使える、ズレ防止の溝が付いているので、野菜をスライスするときやおろすときの受け皿に合わせてセットできる。スライサーそのものがニョロニョロのフォルムになっているが、スライサーの上部やおろしの穴の部分にもニョロニョロがいるのもニクイデザイン。
「計量スプーン(ニョロニョロ)」(770円)は、大さじと小さじのセットで、スプーン部分には1/2目盛りがついている。
取っ手部分がニョロニョロのフォルムになっていて、ちょっととぼけたような表情がキュート。2つを重ねて収納できる。
計量カップは2種。「200ミリリットル」 (660円) がリトルミイ、「500ミリリットル」(825円)はムーミンのデザインがあしらわれている。液だれしにくい形状や調味料が見やすい2色目盛りが使いやすい。よく使うサイズを選んでもいいが、2個持ちもアリ！
「計量ボウル(ムーミン)」(1100円)は、計ると混ぜるをひとつでできる計量ボウル。両面にムーミンモチーフがあしらわれていて、メモリは900ミリリットルまであり、たっぷりサイズ。
円ではなく四角い形をしているので、中で調味料や粉類などを混ぜるのもやりやすい。ちょっとした料理や、一人分の食事、お弁当づくりなど、いろいろなシーンで使える。電子レンジ対応なのもうれしい。
どれもとにかく軽くて扱いやすく、刃物は切れ味がいいのでストレスがない。使いやすさとかわいさを兼ね備えているので、料理好きの人はもちろん、初心者にとってもおすすめ。新生活をスタートするタイミングに、自分用にもギフトにも喜ばれること間違いなし。ムーミンたちと一緒に料理の時間を楽しんでみよう。
(C)Moomin Characters(TM)
取材・文／岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■ムーミンと仲間たちをモチーフにした7アイテム
貝印とムーミンのコラボレーションは、これまで基本の調理道具ブランド「SELECT100」や、製菓シリーズなどがあったが、今回はムーミンと仲間たちをモチーフにしたキッチンツール全7アイテム。
「キッチンばさみ(ムーミン)」(2750円)はスリムでコンパクトな形状。持った瞬間に感じるのが軽さ。とにかく軽くて動かしやすい。
切れ味のよさはさすが刃物メーカーならでは。野菜はもちろん肉でもサクッとカットできるので、ちょっと薬味のネギを切ったり、お弁当などの少量の食材を調理したり、包丁を使うまでもないときにかなり便利。食材がすべりにくいセレーション付きの刃で、細かい作業もしやすいのもポイント。
はさみの刃の部分には専用のケースがぷっくりと浮き上がったムーミンのデザインになっていて、見た目にもかわいい。ケース部分にマグネットがついているので、冷蔵庫などに貼り付けておくこともできる。いつでもすぐに使えるように見える収納をするのもおすすめ。
カバーを着けると格段にかわいさがUPする「ピーラー(リトルミイ)」(1100円)。赤いピーラーのハンドルにはリトルミイのぷっくりしたモチーフがデザインされている。
こちらもとにかく軽く、薄くスライスできるので、皮をむくだけでなく、人参や大根などをサラダや鍋の具材として使うときにも活躍してくれる。
特筆すべきは刃の部分に付けるカバー。リトルミイのおだんごヘアをイメージしていて、セットするとリトルミイを思わせるフォルムに！
しかもハンドルの裏側にはリトルミイのリボンに見立てた溝がついていて、薬味おろしとして使えるのもポイント。ニンニクや生姜などをちょっとすりおろすのに便利だ。
ムーミンの物語の中に登場するミステリアスな生き物ニョロニョロをモチーフにしているのが「スライサー(ニョロニョロ)」(1320円)。片面はスライサーとして、反対面はおろし器として使える便利アイテム。スライサーは2ミリ程度の厚みにスライスできる。
容器にかけて使える、ズレ防止の溝が付いているので、野菜をスライスするときやおろすときの受け皿に合わせてセットできる。スライサーそのものがニョロニョロのフォルムになっているが、スライサーの上部やおろしの穴の部分にもニョロニョロがいるのもニクイデザイン。
「計量スプーン(ニョロニョロ)」(770円)は、大さじと小さじのセットで、スプーン部分には1/2目盛りがついている。
取っ手部分がニョロニョロのフォルムになっていて、ちょっととぼけたような表情がキュート。2つを重ねて収納できる。
計量カップは2種。「200ミリリットル」 (660円) がリトルミイ、「500ミリリットル」(825円)はムーミンのデザインがあしらわれている。液だれしにくい形状や調味料が見やすい2色目盛りが使いやすい。よく使うサイズを選んでもいいが、2個持ちもアリ！
「計量ボウル(ムーミン)」(1100円)は、計ると混ぜるをひとつでできる計量ボウル。両面にムーミンモチーフがあしらわれていて、メモリは900ミリリットルまであり、たっぷりサイズ。
円ではなく四角い形をしているので、中で調味料や粉類などを混ぜるのもやりやすい。ちょっとした料理や、一人分の食事、お弁当づくりなど、いろいろなシーンで使える。電子レンジ対応なのもうれしい。
どれもとにかく軽くて扱いやすく、刃物は切れ味がいいのでストレスがない。使いやすさとかわいさを兼ね備えているので、料理好きの人はもちろん、初心者にとってもおすすめ。新生活をスタートするタイミングに、自分用にもギフトにも喜ばれること間違いなし。ムーミンたちと一緒に料理の時間を楽しんでみよう。
(C)Moomin Characters(TM)
取材・文／岡部礼子
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