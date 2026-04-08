ＪＲＡ競馬学校の騎手課程第４５期生入学式が７日、千葉県白井市にある同校で行われた。応募総数１９５人から、狭き門を突破した女性２人を含む７人が入学。五十嵐翼さん（１５）、石神龍貴さん（１７）、大垣奈々さん（１５）、勝嵜文哉さん（１６）、新原泰伸さん（１５）、山田向日葵（ひまり）さん（１８）、吉澤孜苑（しおん）さん（１７、欠席）が夢への第一歩を踏み出した。早ければ２９年３月にデビュー予定だ。※吉澤さんの吉は土に口

今年の女性騎手候補生は２人で、１１年連続の入学となった。東京都出身の山田向日葵さんは、スポーツ特別入試で合格。全日本高校馬術選手権大会で５位に入賞した実力者で、入学者としては珍しい高卒の経歴を持つ。憧れは武豊。「日本生産馬で凱旋門賞を勝ち、世界で活躍するジョッキーになりたいです」と目標を力強く語った。

北海道生まれの大垣奈々さんはＪＲＡジュニアユース出身。地元の札幌競馬場で見たワールドオールスタージョッキーズがきっかけで騎手を志し、「女性だからと妥協せず、誰よりも努力をしたい」と抱負を述べた。