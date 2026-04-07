4月7日、大食いYouTuber・三年食太郎（しょくたろう）がXを更新。《人生傷ついたもん勝ち》と投稿し、合わせて自身の顔や身体の写真も公開した。その姿に心配の声が広がるとともに、DVを疑う声が一部であがっている。

「三年食太郎さんは、2016年8月からYouTubeチャンネル『三年食太郎』を運営しています。おもにデカ盛りグルメを食べる動画をメインにあげていますが、かわいらしい見た目とは裏腹な食いっぷりが人気を博し、現在ではチャンネル登録者数60万人を越える人気YouTuberです」（芸能ジャーナリスト）

Xの投稿では、まぶたや腕、太ももにあざが複数、確認され、フォロワーからは心配の声が相次いでいる。コメントには

《事件の香りしかしないけど…》

《食ちゃんどうしたの心配、、、》

といった反応が寄せられている。

「DV疑惑まで取り沙汰されている三年食太郎さんですが、背景には、過去の投稿も影響しているとみられます。2月の初めごろ、三年食太郎さんはInstagramのストーリーに《中指折られた》と投稿したことがありました。当時、詳細が語られていなかったことからも、誰かに暴行を受けている疑惑が持ち上がっていました。この件については、3月31日に『【人生終了】中指折られるし整形失敗されるし美容室で髪型変にされるし何これ?』と題した動画のなかで説明しています」（前出・芸能ジャーナリスト）

動画内で三年食太郎は「大丈夫ですか? みたいな心配されてた」と前置きし、「単純に人とけんかして」と説明。当時、自分も相手も酒に酔っていたとしながら「何もしてないのに殴られた、とかじゃないんで」と、DVについては否定していた。この件については、それ以上、詳細な説明はされなかった。その後はそのまま食事をしながら、最近の不幸続きな件について、話を進めていた。

「中指の報告に続き、写真であざを見せたので、またもや疑惑が浮かび上がってしまいました。一方で、三年食太郎さんは大食い以外にも自身の整形の様子を動画にもあげています。そのことから、美容整形の後なのでは? という声もあります。脂肪吸引をすると一定期間、あざができてしまうこともありますが、本人からの説明がないので、現時点では明らかになっていません」（同前）

相次ぐ“異変”、本人がどのように説明するのか。