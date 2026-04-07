1日1組限定。鎌倉プリンスホテルに「江ノ電ルーム」宿泊プランが登場

鎌倉プリンスホテルは4月23日〜7月7日、江ノ島電鉄とのコラボレーションによる1日1組限定の宿泊プラン「江ノ電ルーム」を提供します。

■ラウンジで1日1台限定の「江ノ電ケーキ」も

同プランでは、実際に江ノ電を望む客室を舞台にした特別仕様の客室に、限定のオリジナルアイテムなどが充実し、湘南の魅力を五感で楽しめる内容となっています。

客室では、波音とともに湘南を走る江ノ電が望めるようになっています。オリジナルルームカードキーやオリジナルキーホルダー、ドアノブプレート、ペットボトルタグ、オリジナルコースターといった非売品のオリジナルアイテムも用意しています。

また、ホテル内にあるラウンジ「あじさい」では、江ノ電をモチーフにした1日1台限定のオリジナルケーキ「江ノ電ケーキ」（6,800円）を販売します。紫陽花をあしらったデザインが特徴となっています。販売期間は2027年3月31日まで。

■プラン概要

期間：2026年4月23日〜7月7日

料金：1名さま 1万2,681円より（ツインルーム Bタイプ1室2名さまご利用時）

内容：江ノ電コラボレーションルーム・オリジナルグッズ付き

（フォルサ）