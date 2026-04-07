石川県の山野知事は7日、就任後初めて能登の各市や町を訪問しました。珠洲市をスタートして、能登町、穴水町、輪島市、志賀町、七尾市、中能登町。それぞれの市長、町長と顔を合わせて、被災地の現状と課題の把握に奔走しています。



午前9時前。珠洲市役所の前で待つ泉谷市長。



珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：

「(会うのは)知事選後、初めてですね」



そこに訪れたのは…



「おはようございます」

「朝早くから、まずは当選改めておめでとうございます。きょうは就任後、間もないのにお越しいただきまして」

3月に就任したばかりの山野知事。



珠洲市を皮切りに、7日から石川県内全ての市町を訪問し、意見交換を行います。



石川県・山野 之義 知事：

「馳知事からも行政の継続性を強くおっしゃっていただきましたので、僕はそれは当然のことですと…。特に能登についてはその思いを強くしているところです」



珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：

「本当にここからの3、4年がまさに復旧復興に向けた正念場となりますので、どうぞよろしくお願いします」「早速でございますが、携帯の番号を教えていただけたらと思います」

石川県知事選では県内全ての市長、町長が山野知事の相手候補を支援していましたが、選挙戦のしこりは…



珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：

「(山野知事は)引きずらない性格だと思いますので、そこはしっかりと市と県と連携を図っていただけるものと思っております」「山野さんが知事になって、こんなことも進んだなということが具体的に目に見える形で、現れるように進めていただければありがたい」



午後には輪島市にも…



「遅くなりまして…」



石川県・山野 之義 知事：

「大事なことは、トップが、県のトップが、県知事が直接、市町に足を運ぶということが、すごい大事だと思ってまして、これはメッセージにもなると思っていまして」



輪島市の坂口市長は、奥能登の新病院の構想について慎重な姿勢を示している山野知事に対し、これまでの経緯などを説明したということです。

輪島市・坂口 茂 市長：

「現状いろんな課題とそういった部分をもう一度、検証するとお話されていましたので、そこはこれから引き続き私どもの思いと2市2町合わせて、知事とお話させていただければ」「馳(前)知事を応援した自治体でありましたので、そういった部分ではですね。少し心配しましたけど、その心配はなかったという感じになります」



石川県・山野 之義 知事：

「僕は市長の時から、金沢市長の時から、票がどうだとか、この人が自分を応援してくれただとか、この団体が自分を応援してくれなかったとか、そんなことで政策を歪めたことは1回もありませんし、これからも全く考えていませんので、その心配には及びません」

石川県・山野 之義 知事：

「まだまだ現場に来ないと分からない課題というものもあるんだということを、分かってはいましたけども、そうだろうというのが分かってはいましたけれども、改めてそのことを再確認できましたので、しっかりと腰を落ち着けて意見交換していくことの大切さを感じました」



7日は能登の7つの市町を訪問した山野知事。自治体への訪問は今月13日まで行われます。

