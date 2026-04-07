この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ジョージガジェット | George Gadget」が、「【買う前に見て】Yaber L2 Plus ここが良い、ここがダメ｜5万円以下JBL搭載プロジェクター」と題した動画を公開した。5万円以下でありながらJBLスピーカーを搭載した中価格帯プロジェクター「Yaber L2 Plus」について、メリットとデメリットを交えた忖度なしのレビューを行っている。



動画ではまず、デメリットとして「部屋を暗くしてナンボ」という明るさの限界や、OSがLinuxベースであるためTVerやDAZNなど日本のローカルアプリに非対応である点を率直に指摘。また、HDMI端子が1つのみであることや、バッテリー非搭載であることにも触れ、「完全にお家シアター用」だと説明している。



一方で、メリットとしては「JBLスピーカーの音質がかなり良い」と絶賛。デュアルJBLスピーカーを搭載し、低音からセリフまでしっかりと聞き取れるため、「映画見るくらいなら外付けスピーカーいらない」と太鼓判を押した。さらに、電源を入れるだけで完了するオートフォーカスや自動台形補正、角度調整が簡単な一体型スタンドなど、初心者に配慮された設計も高く評価。ファンの駆動音が約35dBと静音性に優れている点や、Netflixの公式ライセンスを取得している安心感も強調している。



動画の終盤では、同ブランドの他モデルとの比較を交えつつ、同機を「お家でNetflix、YouTube、Prime Videoをメインで使いたい人にはちょうどいいバランスのモデル」と総括。初めてプロジェクターを購入する人や、設置の手間をかけずに本格的なホームシアター環境を構築したい人にとって、有力な選択肢となりそうだ。