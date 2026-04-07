SKE48野村実代1st写真集『美しい方程式』発売決定！「水着NGを貫き通してきた私が、こんなにもさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけ」

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SKE48・野村実代が、デビュー10周年を記念したファースト写真集『美しい方程式』を6月15日に発売することが決定。さらに、表紙＆帯コメントが公開された。

■「凄いことが今、起きています」

野村実代は2016年10月に8期生としてSKE48に加入。現在23歳に。デビュー10周年を記念した1st写真集は、大人っぽい雰囲気はもちろん、ふだんあまり見せたことのないキュートな表情も魅力的な一冊となっている。

これまで封印していたグラビアにも初挑戦。写真集発売にあたり、「私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています」と感謝し、「皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです」とコメントを寄せており、開放的な姿をたっぷり披露している。

衣装やヘアメイクの細部にもこだわり、自身の納得のいく内容で撮影に臨んだ野村。写真のセレクトはもちろん、配置や構成にも積極的に意見を出すなど、制作にも深く関わった。

撮影地はタイ・プーケット。カートに乗って移動する広大な敷地内に立つインフィニティプール付きのヴィラや、パトンビーチに近いリゾートホテルにてロケが敢行された。

先行カットでは、野村のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿、バラを手に持った黒のランジェリー姿など5点（※メイン写真を含む）を公開。リボンとファーがポイントのピンクの衣装は、写真集のために野村が好きなデザインを発注して特別に製作された。

写真集では、絶対にやってみたかったというヒョウ柄のコスプレや、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦。これまでグラビアをまったくやってこなかった野村の貴重な写真の数々に、特別感を感じられる内容となっている

■タイトルは、秋元 康が命名

通常版の表紙はブラックのランジェリーにファーのコートを持った姿で、野村自身が表紙にセレクトしたカット。『美しい方程式』というタイトルは、秋元 康が名付けた。

カバーは通常版の他、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」限定版の全3種類。また「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店 名古屋店」「TSUTAYA EBISUBASHI」「SHOWROOM」「カドスト」では、特典で限定生写真が付く。

発売記念として、4月10日、17日、5月1日に、SHOWROOMで予約受付配信を実施。また、6月27日に「ジュンク堂書店 名古屋店」、7月11日に「丸善 名古屋本店」、7月18日に「ジュンク堂書店 池袋本店」にて、それぞれ限定特典付きのお渡し会も実施される。

さらに、発売日の6月15日から「ジュンク堂書店 名古屋店」、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」にて写真集のパネル展を開催。展示されたパネルの中から、サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催される。

(C)KADOKAWA (C)2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

■野村実代 コメント

■秋元 康 コメント