職員へのカスハラ行為は通報の対象になるとして、東京都がXの公式アカウントや公式サイトを通じて注意を呼び掛けています。

【要注意】「えっ…こんなにあるの！？」 これが都職員への“カスハラ”に該当する行為です！

公式アカウントは「行政サービスの利用者等からの意見や苦情は、都の業務改善や行政サービスの向上につながるものですが、都職員を名指しした誹謗（ひぼう）中傷をSNS等へ投稿するなど、個人への攻撃はカスハラに該当し得る行為です」と投稿。

その上で「東京都では、都のカスハラ防止条例を踏まえ、都職員へのカスハラ対策に取り組んでいます」とコメントし、主に次のような行為が都職員へのカスハラに該当すると説明しています。

■精神的な攻撃

暴言、脅迫、人格を否定するなどの侮辱的な言動。

■威圧的な言動

威嚇、にらむ、声を荒らげる、揚げ足を取り責める。

■土下座の要求

謝罪の手段として土下座を強要する。

■執拗（しつよう）な言動

必要以上に長時間にわたり厳しい叱責を繰り返す。

また「SNSなどのインターネット上に都職員個人に対する誹謗中傷やプライバシーを侵害する情報が掲載された場合は、プラットフォーム事業者など（プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバーの管理・運営者など）への削除申請を含め必要な対応を行います。なお、誹謗中傷が脅迫などの犯罪行為の場合は、警察に通報します」と公式サイトで警告しています。