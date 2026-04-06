上下で買っても「3,000円台」！？【しまむら】1枚でも着回し力抜群！「優秀セットアップ」

悩むことなく即コーデが決まるセットアップ。でも、上下揃えると高くなりそう……。今回紹介する【しまむら】のシャツ × パンツなら、上下合わせてもなんと3,000円台！ シンプルデザインで単体でも着まわしやすくコスパ優秀だから、ぜひチェックしてみて。

着るだけでサマ見えが狙えるセットアップ

【しまむら】「MAYO ＊ アサチョウシャツ」\1,639（税込）、「MAYO ＊ アサチョウWPT」\1,639（税込）

リネン風素材を使用した、深みのあるブラウンカラーのセットアップ。シャツはゆったりシルエットで体のラインを拾いにくく、パンツはタック入りのワイドすぎないシルエットで上品見えを狙えます。上下セットでこなれ感たっぷりに着こなせそうです。

単体でも活躍する着まわし力の高さ

セットアップとしてだけでなく、それぞれ単体でも使えるのが強み。ゆったりシルエットのシャツにコンパクトなビスチェを合わせれば、メリハリが生まれレディな雰囲気に。シャツは羽織物としても使える着まわし力を備えているので、ワードローブの一軍アイテムとして活躍してくれるはず。

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Writer：licca.M