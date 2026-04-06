夏日となった長野市は6日、平年より10日早く桜が満開を迎え、小学校では入学式が行われました。長野県では6日が公立小中学校の入学式のピーク。わくわくドキドキ、新生活の始まりです。そこで、街の皆さんに聞きました。「新生活の乗り切り術は？」

■真っ青なネモフィラ畑と桜が見頃

4月6日（月）は各地で初夏の陽気となりました。福岡県糸島市前原では今シーズン初の夏日を観測。5月中旬並みまで気温が上がった福岡市では、真っ青なネモフィラ畑と桜が見頃を迎えています。

来園者「きょう春休み最後だしね。きました。きれいですね」

愛知県では県内全ての地点で20℃超え。名古屋市では5月上旬並みの気温となりました。

「きょうは朝暑かったので半袖にしました」「だいぶ夏が近づいてる気がしたよね」

東京も夏日一歩手前。朝から日差しがふりそそぎ、半袖や、上着を手に持つ人の姿も多く見られました。都心は5月中旬並み、八王子は5月下旬並みまで気温が上がりました。新宿で花見をしていた人たちは…

「今日めっちゃ暑い。脱ぎたくなった」

「Tシャツ1枚でもいいかな」

■桜前線、東北を北上中

一方、桜前線は東北を北上中。6日、岩手県北上市では、10日から始まる桜祭りの準備が進められていました。桜並木がおよそ2キロにわたって川沿いを彩り、毎年多くの観光客が訪れるさくらまつりです。しかし、この地域でクマの目撃情報があったため、付近の観光施設では、およそ1.4キロにわたり電気柵の設置が進んでいました。

4月下旬並みの気温となった愛媛県松山市では、桜が4日に満開を迎え、6日は絶好の花見日和。半袖で桜を楽しむ人の姿もありました。

神奈川から「いい季節に来られてよかった。すてきです」

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夏日となった長野市は6日、平年より10日早く桜が満開を迎え、小学校では入学式が行われました。今年度の新1年生は令和元年に生まれた子が中心。ピカピカの笑顔で元気いっぱいな様子は、いまも昔も変わりません。

新入生「（Q：ランドセル背負った気分は？）うれしい」

新入生「（Q：頑張りたいことはなんですか？）算数」「（Q：どうして？）数字おぼえたいから」

■「同期と仲良くなれるか…不安」

長野県では6日が公立小中学校の入学式のピーク。わくわくドキドキ、新生活の始まりです。そこで、街の皆さんに聞いてみました。「新生活の乗り切り術は？」

きょう大学入学式（18）「電車で1時間半くらいかかるところから通うことになって、この春から」「（Q：どこに？）大学にこの春から通うから、遠いなっていうので一人暮らししようか迷っていて」

6日が大学の入学式だったという方、片道1時間半の通学時間を乗り切るため、一人暮らしも検討中だそうで…

きょう大学入学式（18）「自分の家から駅も遠くて、雨の日とか歩きだと大変なので、できるだけ駅から近い物件選びたい」「（Q：いまどれくらい時間かかる？）徒歩で15分から20分くらい。坂とかもあって自転車でもツライ」

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こちらは4月から社会人に。早起きを頑張っているそうで…

新社会人（22）「朝早くて5時半に起きて」「（Q：5時半、なぜ？）神奈川県の方から東京に通うので、家出てから会社に着くまで2時間ぐらい」

そんな眠い朝の乗り切り術は?

新社会人（22）「朝起きたらイヤホンつけて、音楽かけてテンション上げる」「（Q：スピーカーじゃなくてイヤホン？）親はまだ寝てるので起こしちゃいけないので、自分でイヤホンつけて（音楽）聞いてます」

新社会人ということでこんな不安も…

新社会人（22）「同期と仲良くなれるかなとか、そういう不安があります。なんかキーホルダーつけてたら『これ好きなの？』とか、なんか話しかけるようにキョロキョロしてます」

■「朝昼晩しっかり食べて体調管理を」

人生の先輩方にも新生活の乗り切り術を聞きました。

自営業（30代）「体調管理はちゃんとしないと。朝昼晩しっかり食べる。ないがしろにせずにしっかり食べていれば元気にいられるかな」

こちらの女性がいまでも続けている乗り切り術は…

自営業（30代）「みそ玉っていうものを作っていて、カットワカメとかラップで小分けにして10個くらいとか作って、それにお湯入れて完結できるようにはしてます。仕事から帰ってきて、ご飯とみそ玉と浅漬けとか作ってれば」

さらに先輩からのアドバイスは仕事についても…

自営業（40代）「私は人間関係で幅広い年齢層の先輩方と接していかないといけないから、いろいろお話ししないとわからない部分があるので、そこはしっかり会話を入るようにしていた。怖がらず、わからないことは先輩に聞くとちゃんと教えてくれると思います」