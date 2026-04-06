個人情報の処理もこれで安心！コンパクトでもしっかり細断できる【アイリスオーヤマ】家庭用シュレッダーがAmazonで販売中！
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コンパクトでも頼れる一台！大切な書類をしっかり細断する【アイリスオーヤマ】家庭用シュレッダーがAmazonでチェック！
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダー。約4×40ミリのクロスカット採用で、10〜11号のステープラー針の裁断が可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ホッチキスの針もそのまま細断。ホッチキスでまとめた書類も、最大5枚まで同時に細断。針を外す面倒な作業をカットして、作業もスムーズに。
安全性の高いクロスカット。約4×40ミリのクロスカット採用で、大切な個人情報を守る。
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コンパクトなのに大容量。ダストボックスは容量8.7リットル。
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