嵐出演の人気ドラマがTVerで大量配信！豪華ラインアップにファン歓喜「不朽の名作ばかり」「激アツ過ぎて困る」
2026年5月31日をもって活動を終了する、人気アイドルグループ「嵐」。
無料動画配信サービスTVerでは、4月4日から特別企画「ARASHI Collection」を公開しています。
初配信の作品も
「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに、これまで嵐のメンバー5人がそれぞれ出演した名作ドラマの数々を、2回に分けて配信します。
4月4日0時から配信開始した、Part1のラインアップは以下の通りです。
【大野智】
・怪物くん
・死神くん
【櫻井翔】
・君に捧げるエンブレム
・特上カバチ!!
・山田太郎ものがたり
【相葉雅紀】
・バーテンダー
・マイガール
・和田家の男たち
【二宮和也】
・フリーター、家を買う。
・南くんの恋人
・山田太郎ものがたり
・ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜
【松本潤】
・花より男子
・ラッキーセブン
さらに、4月25日からのPart2では、「歌のおにいさん」「きみはペット」「謎解きはディナーのあとで」「マラソン」「ラストホープ」など、初配信を含む計13作品が配信されます。
TVer公式Xで情報が解禁されると、ファンから喜びの声が殺到。
「嵐さんいっぱいで嬉しい」
「神ドラマ勢揃いすぎ！」
「不朽の名作ばかり」
「本当に天才ですか！！！！？」
「激アツ過ぎて困る」
などのコメントで溢れています。
中には、今回のラインアップに含まれなかったドラマや、グループの冠バラエティ番組の配信を熱望する声も見られました。
作品ごとの詳しい配信スケジュールは、TVerの公式サイトをチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）