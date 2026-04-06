嵐出演の人気ドラマがTVerで大量配信！豪華ラインアップにファン歓喜「不朽の名作ばかり」「激アツ過ぎて困る」

2026年5月31日をもって活動を終了する、人気アイドルグループ「嵐」。

無料動画配信サービスTVerでは、4月4日から特別企画「ARASHI Collection」を公開しています。

初配信の作品も

「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに、これまで嵐のメンバー5人がそれぞれ出演した名作ドラマの数々を、2回に分けて配信します。

4月4日0時から配信開始した、Part1のラインアップは以下の通りです。

【大野智】

・怪物くん

・死神くん

【櫻井翔】

・君に捧げるエンブレム

・特上カバチ!!

・山田太郎ものがたり

【相葉雅紀】

・バーテンダー

・マイガール

・和田家の男たち

【二宮和也】

・フリーター、家を買う。

・南くんの恋人

・山田太郎ものがたり

・ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜

【松本潤】

・花より男子

・ラッキーセブン

さらに、4月25日からのPart2では、「歌のおにいさん」「きみはペット」「謎解きはディナーのあとで」「マラソン」「ラストホープ」など、初配信を含む計13作品が配信されます。

TVer公式Xで情報が解禁されると、ファンから喜びの声が殺到。

「嵐さんいっぱいで嬉しい」

「神ドラマ勢揃いすぎ！」

「不朽の名作ばかり」

「本当に天才ですか！！！！？」

「激アツ過ぎて困る」

などのコメントで溢れています。

中には、今回のラインアップに含まれなかったドラマや、グループの冠バラエティ番組の配信を熱望する声も見られました。

作品ごとの詳しい配信スケジュールは、TVerの公式サイトをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）