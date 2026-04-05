あなたの直感は当たっている？恋愛面で「相性が良いか」を見極める方法
恋をしていると「この人が運命の相手かも…」と感じる瞬間ってありますよね。そんな予感、実は根拠のないものではないんです。そこで今回は、好きな男性と恋愛面で「相性が良いか」を見極める方法を紹介します。
ライフスタイルの波長が合う
恋愛において、価値観や生活習慣の一致は意外と重要。お金の使い方や食事の好み、休日の過ごし方など、日常の小さなことで考え方が似ていると感じたら、それは良い兆候と言えるでしょう。「これ、好き！」と思うものが一緒だったときのあの嬉しさ。それが相性の良さを教えてくれるサインなのです。
素のままでいられる
本当に相性の良い相手の前では、自分を飾る必要がなく、ありのままでいられるもの。メイクや髪型が決まってなくても、部屋着姿でも「この人となら大丈夫」と思える関係性は特別です。長い関係を築くなら、いつでも完璧な自分でいることは不可能。お互いの素の部分を見せ合っても大丈夫だと感じる相手こそ、運命の人なのでしょう。
２人でいる将来が自然とイメージできる
好きな人と一緒にいて、自然と２人でいる将来の姿が思い浮かぶことはありませんか？「この人となら幸せな日々を送れそう」と想像できるのは、無意識に相性の良さを感じているから。彼の価値観や生き方に共感でき、互いの未来図がなんとなく重なり合うとき、それはきっと運命を感じるサインです。
恋の相性は、理屈じゃなく感覚で判断することも大切。自分の心が「この人だ！」と教えてくれるとき、その感覚を信じてみてくださいね。
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