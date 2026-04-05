東京六大学対校陸上（５日・神奈川慶大日吉陸上競技場＝読売新聞社後援）――男子１５００メートルは本田桜二郎（早大）が３分４０秒２５の大会新記録で優勝し、同５０００メートルは新妻遼己（はるき）（同）が１３分５４秒９１で制した。

昨年の全国高校駅伝でエース区間の１区１〜３位を占めた早大の注目ルーキートリオのうち、２位の新妻、３位の本田が大学デビュー戦を華々しく飾った。

先に行われた１５００メートルに登場した本田は、中盤まで先頭を引っ張った先輩の吉倉ナヤブ直希（３年）のアシストを受け、残り８００メートルを切ってペースアップ。一気に後続を引き離し、大会記録を３秒５８更新する快走を披露した。目標の３分４０秒切りにはわずかに届かなかったが、「最後、切り替えて勝ちきるレースができたのはよかった」と、納得の表情を浮かべた。

５０００メートルの新妻も、ともにオープン参加で順番に先頭を引っ張った先輩の工藤慎作（４年）、山口竣平（３年）にぴたりとつき、残り１０００メートルに差しかかるところでトップへ。残り１周まで食らいついてきた慶大の成沢翔英（４年）に最後は７秒近い差をつけて振り切ったものの、「ラスト１キロはもっと上げたかったが、シーズン始めでキレがなく、残り３０メートルで足が止まって動かしきれなかった」と反省を口にした。

チームにはもう１人の注目ルーキーで、昨年の全国高校駅伝１区区間賞の増子陽太に加え、１月の箱根駅伝で４区区間歴代２位の快走を見せた鈴木琉胤（るい）（２年）、３月の初マラソンで２時間７分台をマークした工藤ら実力者がひしめく。練習から高いレベルで競り合える環境に身を置き、本田は「毎日が充実していて、やっぱり早稲田を選んでよかった」と声を弾ませた。

今季は本田、新妻ともに８月のＵ２０（２０歳未満）世界選手権を大きなターゲットとし、新妻は「１５００メートルでメダル争いをしたい」と意気込む。後半戦の駅伝シーズンでも１年目から戦力となるつもりで、本田は「箱根駅伝も１回と言わず、４回優勝できたらいい」と、大きな目標を掲げた。