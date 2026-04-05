「『おこさまぷれ〜と。』にいたころは、撮影のときはいつもメンバーの誰かといて、休みの日もメンバーと遊んで、グループで活動するのが楽しかったですね。大食いだったり、激辛だったり、ドッキリに挑戦したのもいい思い出です。でも激臭だけはつらかったな」

登録者数100万人超えの人気YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」のメンバーだった、りんたろー。

「私、サウナが趣味なんですが、水着で入るサウナに友達と行ったときに、『こんなにスタイルがいいんだったらグラビアをやってみなよ！』って言われ、決意しました。チャームポイントはお尻です」

きっかけになったサウナ好きは本格的。

「月に20回は行きます。関東圏だけで80軒、全国で150店舗くらいに行きました。旅行も好きなんですが、旅の第一の目的はサウナ。最近は、サウナストーブのブランドも気になるくらいです。じつは、撮影の日も早朝に行ってきたんですよ！」

りんたろー

23歳 2002年6月17日生まれ 福島県出身 人気YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」で人気を博す。’25年に脱退、今回のグラビアをもって再始動となる。そのほか最新情報は、公式X（＠rintaro_617）、Instagram（＠rintaro_617）にて

※FLASHデジタル写真集『おこさまじゃいられない』は各電子書店で発売中！

写真・大藪達也

スタイリスト・伊井田礼子

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）