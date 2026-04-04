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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「正直ショック…日本の韓国料理に韓国人が言葉を失った3つの理由」と題した動画を公開した。韓国出身で日本在住9年目となるパクくんが、日本で独自に進化した韓国料理に衝撃を受けた体験を語り、その背景にある「味の再認識」について解説している。



パクくんは、寿司や天ぷらといった和食も好物だが、ふとした瞬間に故郷の味が無性に恋しくなると語る。かつて欧米を旅行した際は韓国料理店を探すのにも一苦労だったが、日本では地方都市やコンビニでさえも容易に手に入ることに驚いたという。特に、数万店舗規模で展開されるコンビニの韓国フェアは、孤独な留学生時代における「心のライフライン」だったと振り返った。



次に衝撃を受けた理由として、「新しいタイプの料理に出会えること」を挙げた。韓国では「邪道」とされかねない「チーズスンドゥブ」や、イタリアンと融合した「チーズ焼きビビンバドリア」などを日本で食べ、その美味しさに「脳がフリーズした」と表現する。「こうでなければならない」という固定観念が崩れ、自由な発想で作られた料理に感銘を受けたエピソードを紹介した。



さらに「自分の本当の好きな味」への気づきについても言及している。本場のキムチは塩味や酸味、ニンニクの刺激が強いのが特徴だが、日本のキムチは甘みがありまろやかだ。当初はその味の違いに違和感を覚えたものの、食べ進めるうちに「実はこっちの方が今の自分の体に合っているかも」と再認識したという。ヤンニョムチキンについても同様で、日本のスイートチリ風の味付けを好む自分を発見したと語った。



パクくんは、日本の韓国料理は単なる食事を超え、自分の味覚やアイデンティティを見つめ直すきっかけになったと結論づけた。本場の味と日本のアレンジ、双方を楽しむことで新たな発見があるとし、視聴者にも様々な味に出会ってほしいと呼びかけている。