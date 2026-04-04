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投資家の田端信太郎氏が、YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」にて「【投資家が警戒】スタグフレーションとは？そもそも何？インフレとの違いを説明できる？」と題した動画を公開した。物価高と不景気が同時進行する「スタグフレーション」のメカニズムと、日本経済への影響について解説した。



田端氏はまず、インフレについて「景気が良くなって世の中の人が物を買ったり、投資したりする」ことで需要が増え、物価が上がる「良いインフレ」があると説明する。一方で、昨今のように原油などのエネルギー価格の上昇によって引き起こされる物価高は、実体経済とは無関係にコストが上がる「悪いインフレ」であると指摘。このように「インフレなのに不景気」が同居している状態こそが、スタグフレーションの正体であると定義した。



エネルギー自給率がほぼゼロである日本にとって、資源高によるスタグフレーションは「全く誰一人得しない話」であると田端氏は語る。仮に物価高を抑え込もうと金利を上げれば、さらなる不景気を招きかねない。この状況を田端氏は「あちらを立てればこちらが立たず」の典型的な状態であると表現し、「急に治るような特効薬は本当にない」と、その解決の難しさを強調した。



このような局面において、株式市場全体への影響は「基本的に暗い話」となる。田端氏は、不景気でも需要が落ちにくい医薬品や日用品などの「ディフェンシブ銘柄」や、吉野家のように根強いファンを持ち「価格転嫁力が強い会社」が生き残ると分析した。また、海外の石油株などに資金を移すことも一つの手段であると提示している。



動画の最後で田端氏は、スタグフレーションを「複雑骨折的な内臓病」に例え、経済の自然回復を待つしかない厳しい局面であることを示唆した。単なる経済用語の解説にとどまらず、実体経済と投資の視点から紐解かれた内容は、現在の日本経済を生き抜くための重要な視点を提供している。