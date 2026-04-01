【九州ファミマ限定】九州新幹線15周年を祝う「ご当地グルメ」4品登場、HKT48の店内放送も配信
【モデルプレス＝2026/04/01】ファミリーマートでは、「九州新幹線全線開業15周年」を記念した施策を、2026年4月7日（火）から九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県）と山口県（一部店舗）のファミリーマート約1,500店にて実施する。
【写真】ファミマ×九州新幹線15周年、グッズやフード
今年、九州新幹線（博多〜鹿児島中央間）が全線開業15周年という節目を迎えることを記念し、ファミリーマートとのタッグにより、同エリア地域の顧客と喜びを分かち合うべくご当地グルメ「うまいもん選抜！九州グルメ大冒険」4品を販売。全12の停車駅がもつ多彩な魅力の中から「博多・新鳥栖・熊本・鹿児島中央」の4駅をピックアップし、各料理にその要素を取り入れた。
さらに大画面のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」にてHKT48のメンバーによる特別ナレーションを配信。日時は4月7日（火）〜4月20日（月）の11:00〜17:59、18:00〜23:59で、九州地方（沖縄県を除く）のデジタルサイネージ設置店舗約1,089店で放映される。
加えて全国の「ファミマプリント」での「つばめ」限定デザインの記念ブロマイドの発売、「ファミマオンライン」で新幹線の希少な15周年記念限定グッズの発売と、アニバーサリーを盛り上げる施策を展開する。
「焼さばと明太ごはん（麦飯）」は博多駅にちなみ、福岡で親しまれている食材を盛り込んだ一品。焼いたさばと、ピリッとした辛みがアクセントの明太子を麦飯の上に乗せ、食欲をそそる仕上がりとなっている。
価格：398円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
「かしわめし＆サラダちくわ」は新鳥栖駅と熊本駅、2つの停車駅にちなんだ味を一度に楽しめる弁当。新鳥栖駅の名物駅弁をイメージしたかしわめしに、熊本のソウルフードとして知られるサラダちくわを大胆にトッピングした。
価格：398円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
「さつまいものがね天入り鶏飯風ごはん」は、鹿児島中央駅にちなみ、鹿児島の郷土料理をイメージ。鶏がらスープ等で炊き上げたごはんに鶏のほぐし身を乗せ、さつまいもを使用したかき揚げ「がね天」を添えた食べ応えのある一品だ。
価格：398円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
人気のロールちゃんが、九州新幹線全線開業15周年の限定パッケージで登場。「ロールちゃん（ホイップ＆あまおう苺ソース）」はホイップクリームに、福岡県産あまおう苺の濃縮果汁を使用した特製ソースを合わせた、数量限定フレーバーだ。
価格：245円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
（modelpress編集部）
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【写真】ファミマ×九州新幹線15周年、グッズやフード
◆ファミマ×九州旅客鉄道15周年を盛り上げるご当地施策
今年、九州新幹線（博多〜鹿児島中央間）が全線開業15周年という節目を迎えることを記念し、ファミリーマートとのタッグにより、同エリア地域の顧客と喜びを分かち合うべくご当地グルメ「うまいもん選抜！九州グルメ大冒険」4品を販売。全12の停車駅がもつ多彩な魅力の中から「博多・新鳥栖・熊本・鹿児島中央」の4駅をピックアップし、各料理にその要素を取り入れた。
加えて全国の「ファミマプリント」での「つばめ」限定デザインの記念ブロマイドの発売、「ファミマオンライン」で新幹線の希少な15周年記念限定グッズの発売と、アニバーサリーを盛り上げる施策を展開する。
◆「うまいもん選抜！九州グルメ大冒険」ラインナップ
「焼さばと明太ごはん（麦飯）」は博多駅にちなみ、福岡で親しまれている食材を盛り込んだ一品。焼いたさばと、ピリッとした辛みがアクセントの明太子を麦飯の上に乗せ、食欲をそそる仕上がりとなっている。
価格：398円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
「かしわめし＆サラダちくわ」は新鳥栖駅と熊本駅、2つの停車駅にちなんだ味を一度に楽しめる弁当。新鳥栖駅の名物駅弁をイメージしたかしわめしに、熊本のソウルフードとして知られるサラダちくわを大胆にトッピングした。
価格：398円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
「さつまいものがね天入り鶏飯風ごはん」は、鹿児島中央駅にちなみ、鹿児島の郷土料理をイメージ。鶏がらスープ等で炊き上げたごはんに鶏のほぐし身を乗せ、さつまいもを使用したかき揚げ「がね天」を添えた食べ応えのある一品だ。
価格：398円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
人気のロールちゃんが、九州新幹線全線開業15周年の限定パッケージで登場。「ロールちゃん（ホイップ＆あまおう苺ソース）」はホイップクリームに、福岡県産あまおう苺の濃縮果汁を使用した特製ソースを合わせた、数量限定フレーバーだ。
価格：245円（税込）
発売日：2026年4月7日
発売地域：九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）
（modelpress編集部）
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