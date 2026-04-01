履くだけで、理想のネイル。KEYUCAから「履くだけネイルストッキング」が新登場！

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランド「KEYUCA（ケユカ）」（社名：河淳）は3月21日、素足の露出が増える季節の「ネイルを塗り直す時間がない」「サンダル時の指先のムレが気になる」といった悩みを解決する「履くだけネイルストッキング＜5本指・ハイソックス丈＞」を発売しました。

■履くだけで、理想のネイルに。忙しい毎日に寄り添う「整うケア」の新提案

今回発売された「履くだけネイルストッキング＜5本指・ハイソックス丈＞ 」は、指先にネイルプリントを施した5本指タイプのハイソックス丈ストッキングです。

サンダルを履く機会が増える季節、「コーデに合わせていろんな色のネイルを楽しみたい」「ストッキングで脚をきれいに見せつつ、ネイルも楽しみたい」といった願いを、履くだけで瞬時に叶えます。

忙しい朝や急なお出かけ前でも、塗り直しの手間や乾燥時間を気にすることなく、まるでサロン帰りのような、「整った足元」で一日をスタートできます。

また、KEYUCAでは髪の摩擦を抑えるヘアケアから足先のストレッチアイテムまで、無理なく自分をいたわる「整うケア」のアイテムを揃えています。身につけるだけで全身のケアを叶えるアイテムを通じ、忙しい日々の中でも心地よく過ごせるセルフケア習慣を提案します。

■商品詳細

足元を整える【新商品】履くだけネイルストッキング＜5本指・ハイソックス丈＞

「コーディネートに合わせていろんな色のネイルを楽しみたい」「ストッキングで脚をきれいに見せつつ、ネイルも見せたい」といったライフスタイルにまつわる足元の悩みを一足で解決する、5本指タイプの「ネイルストッキング」が登場。丁寧な日本製の5本指縫製で、きれいに履けて、自然な指先を演出します。

ストッキングの生地には、肌なじみが良く、素肌そのものを美しく見せてくれる「ナチュラルベージュ」を採用。透明感がありながら、サラリとした肌触りが心地よく、丈夫なナイロン2重巻きの糸を使用しているため、デイリーユースにも最適です。

カラー展開は、足元をパッと華やかに彩るコーラル、ターコイズ、ネイビーの3色。すべて、大人の女性の肌に映えるケユカのオリジナルカラーです。

「爪のお手入れをする時間がない」「自分の爪の形が気になる」という人でも、履くだけで手軽に理想のペディキュアが完成。忙しい朝や急なお出かけ前でも、乾燥時間を待たずに「整った足元」で一日をスタートできます。

◇「2026年 新生活フェア第2弾」を開催中！

現在、KEYUCA各店、オンラインショップでは2026年3月18日〜4月5日まで、「2026年 新生活フェア第2弾」を開催中。

ケユカ各店で、雑貨・アパレル・スイーツ、全品ケユカポイント10倍となります。この機会にぜひ、身につけるだけで整うセルフケア習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：d 履くだけネイル ストッキング ＜5本指・ハイソックス丈＞

価格：2,200円

発売日：2026年3月21日

サイズ：22〜25cm

カラー：コーラル、ターコイズ、ネイビー

素材：ナイロン、ポリウレタン

生産国：日本

詳細URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907275&cat=610005005

（エボル）