セブンの町中華シリーズに「スタミナ玉子飯」「豚キムチ弁当」仲間入り
【モデルプレス＝2026/04/01】セブン‐イレブン・ジャパンは、町中華シリーズから「スタミナ玉子飯」を3月31日（火）より、「豚キムチ弁当」を4月7日（火）よりセブン‐イレブンにて順次発売する。
【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル
町中華シリーズの新商品は、値ごろ感とボリューム感を兼ね備えた人気メニューを手軽に楽しんでほしいとの想いから開発された。「スタミナ玉子飯」は、豚ガラや鶏ガラなどの旨みを加えた玉子あんに、にんにくをガツンと効かせた仕立て。唐辛子の風味を添えており最後まで食べ進めやすいこと、ワンコインの値ごろ価格が魅力だ。
また「豚キムチ弁当」は、コチュジャンやにんにく、唐辛子等を合わせた甘辛いタレで味付けした豚キムチがメイン。これひとつで満足できるように白米を合わせ、ボリュームのある仕立てにしておりしっかり食欲を満たしたい日にぴったりだ。（modelpress編集部）
価格：398円（税込429.84円）
発売日：3月31日（火）〜順次
販売エリア：関西・沖縄県除く全国
価格：648円（税込699.84円）
発売日：4月7日（火）〜順次
販売エリア：北海道・東北・関西・中国一部・沖縄県除く全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル
◆町中華シリーズから2品登場
町中華シリーズの新商品は、値ごろ感とボリューム感を兼ね備えた人気メニューを手軽に楽しんでほしいとの想いから開発された。「スタミナ玉子飯」は、豚ガラや鶏ガラなどの旨みを加えた玉子あんに、にんにくをガツンと効かせた仕立て。唐辛子の風味を添えており最後まで食べ進めやすいこと、ワンコインの値ごろ価格が魅力だ。
また「豚キムチ弁当」は、コチュジャンやにんにく、唐辛子等を合わせた甘辛いタレで味付けした豚キムチがメイン。これひとつで満足できるように白米を合わせ、ボリュームのある仕立てにしておりしっかり食欲を満たしたい日にぴったりだ。（modelpress編集部）
■スタミナ玉子飯
価格：398円（税込429.84円）
発売日：3月31日（火）〜順次
販売エリア：関西・沖縄県除く全国
■豚キムチ弁当
価格：648円（税込699.84円）
発売日：4月7日（火）〜順次
販売エリア：北海道・東北・関西・中国一部・沖縄県除く全国
【Not Sponsored 記事】