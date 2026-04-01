堺市教育委員会は４月１日付の公立学校などの教職員の人事異動を発表しました。

【画像を見る】小学校や中学校の校長・教頭先生はどこへ行ったん？【全部見る】

今回の異動対象は899件で、前年度の861件から38件増加しました。

今年度から教育現場の活性化のために異動のサイクルを短くしたため、一般教職員の異動対象が少し増えたということです。

内訳は次の通りです。

▼校長：47件(うち昇任16件)

▼教頭：58件(うち昇任18件)

▼園長・准園長：２件(うち昇任１件)

▼主幹教諭・指導教諭等：57件(うち昇任13件)

▼主査：12件(うち昇任４件)

▼一般教職員：723件

『公募校長』の合格者は２人 いずれも他の自治体での経験者

またいわゆる「公募校長」の合格者は２人で、いずれも他の自治体での経験者でした。

公募校長は、堺市教育委員会が平成24年から導入している制度で、教員免許がなく、民間企業に在籍している人でも選考を通過すれば、市立小・中学校の校長に就任できるというものです。

令和５年以降は毎年５～６人を採用してきたということですが、今回の採用では選考辞退などがあり、例年より少なくなったということです。

「あの先生どこ行ったん？」人事情報

【校長】（47件：うち昇任16件）

◇小学校

▽ 錦綾小学校長 （宮園小学校長） 小林朋子

▽ 少林寺小学校長 （中百舌鳥小学校長） 古川結美子

▽ 西陶器小学校長 （百舌鳥小学校長） 川口和義

▽ 宮園小学校長 （英彰小学校長） 白坂充弘

▽ 深阪小学校長 （城山台小学校長） 森一展

▽ 日置荘小学校長 （西陶器小学校長） 柏原秀和

▽ 登美丘西小学校長 （深阪小学校長） 日野伸子

▽ 桃山台小学校長 （茶山台小学校長） 芳賀敬子

▽ 茶山台小学校長 （日置荘西小学校長） 石田愛

▽ 槇塚台小学校長 （福泉上小学校長） 那賀典仁

▽ 城山台小学校長 （向丘小学校長） 西井義男

▽ 百舌鳥小学校長 （上野芝小学校長） 池田毅

▽ 五箇荘東小学校長 （登美丘西小学校長） 山本清和

▽ 中百舌鳥小学校長 （津久野小学校長） 中野悦古

▽ 八上小学校長 （百舌鳥支援学校長） 山下眞由美

◆新任（昇任）

▽ 市小学校長 （浜寺石津小学校教頭） 山口洋介

▽ 浅香山小学校長 （同校教頭） 山本賢也

▽ 英彰小学校長 （若松台小学校教頭） 加藤勝徳

▽ 東陶器小学校長 （学校教育部長） 渡邉耕太

▽ 八下西小学校長 （同校教頭） 富佐世子

▽ 向丘小学校長 （支援教育課長） 梅山真理子

▽ 福泉上小学校長 （白鷺幼稚園長） 向井敦

▽ 津久野小学校長 （能力開発課参事） 坂本しのぶ

▽ 上野芝小学校長 （同校教頭） 登り山誠一

▽ 宮山台小学校長 （生徒指導課長） 江川玲子

▽ 美原西小学校長 （同校教頭） 池田真由美

◆任期付新規

▽ 日置荘西小学校長 三浦嘉子

◇中学校

▽ 三国丘中学校長 （南八下中学校長） 石山陽

▽ 大浜中学校長 （若松台中学校長） 古橋章秀

▽ 陵西中学校長 （浜寺中学校長） 川端一生

▽ 泉ヶ丘東中学校長 （日置荘中学校長） 中村吉司治

▽ 日置荘中学校長 （福泉南中学校長） 中島寛

▽ 南八下中学校長 （宮山台小学校長） 薗彰久

▽ 浜寺中学校長 （中百舌鳥中学校長） 野中衣里

▽ 福泉南中学校長 （原山台中学校長） 三戸口聖子

▽ 若松台中学校長 （長尾中学校長） 増田裕一

▽ 陵南中学校長 （野田中学校長） 長畠良憲

▽ 長尾中学校長 （浜寺南中学校長） 中逵和枝

▽ 中百舌鳥中学校長 （泉ヶ丘東中学校長） 泉元利夫

◆新任（昇任）

▽ 津久野中学校長 （学校保健体育課主任指導主事） 草島進之介

▽ 浜寺南中学校長 （三原台中学校教頭） 岸下裕一

▽ 原山台中学校長 （金岡北中学校教頭） 吉野竜太

▽ 美木多中学校長 （平井中学校教頭） 林部敏雄

◆任期付新規

▽ 野田中学校長 田中一弘

◇支援学校

▽ 百舌鳥支援学校長 （大浜中学校長） 石田智子

▽ 上神谷支援学校長 （少林寺小学校長） 西村哲也

◆新任（昇任）

▽ 百舌鳥支援学校宮園分校准校長 （支援教育課参事） 井上朋子

【教頭】（58件：うち昇任18件）

◇小学校

▽ 錦小学校教頭 （新金岡東小学校教頭） 三原一訓

▽ 熊野小学校教頭 （登美丘南小学校教頭） 矢野祐子

▽ 榎小学校教頭 （泉北高倉小学校教頭） 沢田晋也

▽ 新湊小学校教頭 （榎小学校教頭） 岡本耕治

▽ 安井小学校教頭 （美原北小学校教頭） 中野貴之

▽ 神石小学校教頭 （光竜寺小学校教頭） 野直子

▽ 深井小学校教頭 （福泉東小学校教頭） 狹間俊吾

▽ 深井西小学校教頭 （野田小学校教頭） 杉政伸二

▽ 登美丘南小学校教頭 （新金岡小学校教頭） 杉田芳江

▽ 浜寺石津小学校教頭 （熊野小学校教頭） 青胗美奈

▽ 浜寺東小学校教頭 （神石小学校教頭） 中尾浩彰

▽ 福泉小学校教頭 （深井小学校教頭） 吉田崇朗

▽ 家原寺小学校教頭 （新湊小学校教頭） 司順一

▽ 上野芝小学校教頭 （原山ひかり小学校教頭） 白川嘉子

▽ 若松台小学校教頭 （錦西小学校教頭） 植松伸貴

▽ はるみ小学校教頭 （東三国丘小学校教頭） 松尾亜紀

▽ 原山ひかり小学校教頭 （土師小学校教頭） 三原絵利子

▽ 庭代台小学校教頭 （安井小学校教頭） 山口陽平

▽ 新金岡小学校教頭 （家原寺小学校教頭） 山本茂幸

▽ 光竜寺小学校教頭 （大泉小学校教頭） 石田健悟

▽ 新金岡東小学校教頭 （はるみ小学校教頭） 満所佳孝

▽ 黒山小学校教頭 （浜寺東小学校教頭） 小家和彦

▽ 美原北小学校教頭 （深井西小学校教頭） 辻佐和子

▽ 美原西小学校教頭 （南八下小学校教頭） 森田博康

◆新任（昇任）

▽ 浅香山小学校教頭 （同校教諭） 小川理英子

▽ 三国丘小学校教頭 （教職員人事課主任管理主事） 山岸信幸

▽ 土師小学校教頭 （同校主幹教諭） 西守典子

▽ 野田小学校教頭 （放課後子ども支援課主任指導主事） 水野恭一

▽ 南八下小学校教頭 （教育課程課主任指導主事） 中村諒

▽ 福泉東小学校教頭 （能力開発課主任指導主事） 釜池潤世

▽ 浜寺昭和小学校教頭 （金岡小学校主幹教諭） 内田由起子

▽ 泉北高倉小学校教頭 （同校主幹教諭） 北川貞治

▽ 御池台小学校教頭 （能力開発課主任指導主事） 寺田真也

▽ 東三国丘小学校教頭 （能力開発課主任指導主事） 小川正志

▽ 錦西小学校教頭 （学務課主任指導主事） 三木大輔

▽ 八下西小学校教頭 （人権教育課主任指導主事） 松尾光晴

▽ 大泉小学校教頭 （教職員人事課主任管理主事） 濱本崇志

◇中学校

▽ 殿馬場中学校教頭 （百舌鳥支援学校分校副校長） 斎藤雅

▽ 旭中学校教頭 （深井中央中学校教頭） 高山哲生

▽ 深井中学校教頭 （登美丘中学校教頭） 南浴利和

▽ 日置荘中学校教頭 （美原中学校教頭） 尾粼優子

▽ 登美丘中学校教頭 （旭中学校教頭） 欅田龍太

▽ 福泉中学校教頭 （東百舌鳥中学校教頭） 藤井清司

▽ 福泉中学校教頭 （晴美台中学校教頭） 中岡久典

▽ 晴美台中学校教頭 （殿馬場中学校教頭） 渡邉吉博

▽ 庭代台中学校教頭 （福泉中学校教頭） 鈴木健史

▽ 金岡北中学校教頭 （殿馬場中学校夜間学級副校長） 太田祥晃

▽ 美原中学校教頭 （美木多中学校教頭） 西岡一寿

◆新任（昇任）

▽ 東百舌鳥中学校教頭 （生徒指導課指導主事） 中川和也

▽ 平井中学校教頭 （人権教育課指導主事） 佐藤雅彦

▽ 深井中央中学校教頭 （同校主幹教諭） 畑裕哉

▽ 三原台中学校教頭 （上野芝中学校指導教諭） 杉本亜喜子

▽ 美木多中学校教頭 （同校主幹教諭） 川人和明

▽ 金岡南中学校教頭 （教育課程課主任指導主事） 川尻ありさ

▽ 殿馬場中学校夜間学級副校長 （教育課程課主任指導主事） 建井敬

◇支援学校

▽ 百舌鳥支援学校宮園分校教頭 （黒山小学校教頭） 石田命哉

◆新任（昇任）

▽ 百舌鳥支援学校宮園分校教頭 （百舌鳥支援学校主幹教諭） 岡本円

▽ 上神谷支援学校教頭 （同校主幹教諭） 石田沙織

【園長・准園長】（2件：うち昇任1件）

◇幼稚園

▽ 白鷺幼稚園長 （津久野幼稚園長） 上岡万利子

◆新任（昇任）

▽ 津久野幼稚園長 （庭代台小学校教頭） 井阪茂雄