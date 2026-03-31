丸顔さんこそ似あう！レトロムードな【ダブルブリッジメガネ】の上手な取り入れ方

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トレンド感のあるメガネに挑戦したいけど、子どもっぽく見えない1本を選ぶのって意外と難しい。そこで今回は、顔まわりをキリッと見せてくれる「ダブルブリッジメガネ」をピックアップ。しゃれ見えを叶える取り入れ方を、ぜひ参考にしてみて♡

丸顔さんは【スクエアフレーム】で脱子ども顔

まんまるフェイスを強調しないために、カクカクとしたクールなフレームが正解。スクエア特有のキレ味が、持ち前の愛嬌フェイスを大人っぽくアプデしてくれる♡

Cordinate ちょいおじなダブルブリッジが今年っぽ

丸顔さんぴったりフレーム

スクエアリムレス

可愛げたっぷりのミニワンピに、ちょっぴり辛口なダブルブリッジを足すことで、甘すぎず今どきなスタイルに仕上がる。

ダブルブリッジつきメガネ（ZINNA gold） 7,990円 ／BLUE ELEPHANT　フリルトレンチミニワンピース 13,200円 ／jouetie

Item 【JINS】ダブルブリッジつきシルバーメガネ

個性派なしゃれ顔に変身。トレンチコートやジャケットなど、トレンディなコーデにあわせると、よりおしゃれ度UP確実。

ダブルブリッジつきシルバーメガネ 12,900 円／JINS

撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

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