スキンケアにかける月間コストの相場はいくら？化粧水から日焼け止めまで全部計算

スキンケアにかける費用

スキンケアにかける費用は人によって異なりますが、調査データから大まかな相場を把握できます。まずは実際の支出傾向を確認しましょう。ここでは、スキンケアにかける費用について解説します。



スキンケア費は「月1001～5000円」がボリュームゾーン

株式会社クロコスが実施した「美容やスキンケアにかけるお金」のアンケートによると、1ヶ月あたりのスキンケア費は「1,001～5,000円」が37.6％です。次に「5,001～10,000円」27％が多く、スキンケアの重要性が分かります。



最もお金をかけているのは美容液

同アンケート結果によると、最もお金をかけているスキンケアアイテムは美容液でした。購買意欲から、お金をかけて肌を整えたい心理が伺えます。次にお金をかけているアイテムは化粧水で、洗顔後最初に使うものであるため、できるだけ良いものを使いたいのかもしれません。



平均より高くなる人の特徴

スキンケアのボリュームゾーンが「月1,001～5,000円」である一方、美容液やクリームなど複数のアイテムを併用する場合や、価格帯の高い商品を選ぶ場合は、支出が増えやすくなります。

特に、ライン使いを行う場合は、平均額よりも上振れするケースも少なくありません。美容費が価格を圧迫している場合、何にいくら使っているのか一度洗い出してみましょう。



スキンケアフルラインをそろえた場合の月間コスト試算

スキンケアは単品ごとの価格だけでなく、複数アイテムを組み合わせた総額で見ると支出の実態が把握できるためおすすめです。

ここでは、洗顔・化粧水・美容液・乳液・クリーム・日焼け止めのフルラインを前提に、価格帯ごとの月間コストを試算します。なお、本項目は実際の平均値ではなく、一般的な価格帯をもとにした目安として整理しています。



プチプラでフルラインをそろえた場合の月間コスト

プチプラ商品でフルラインをそろえた場合、各アイテムの単価が抑えられるため、全体の月間コストも比較的低いのが特徴です。

美容液を含めても、全体としては月5000円前後に収まるでしょう。コストを抑えながら基本的なケアを継続したい場合におすすめです。



ミドル価格帯でフルラインをそろえた場合の月間コスト

ミドル価格帯でそろえると、各アイテムの品質や機能性が高まる分、月間コストは上昇します。特に、美容液やクリームは単価が上がりやすく、全体の支出に影響しやすいポイントです。

フルラインでそろえた場合、月1万円前後になるケースが多く、平均よりやや高い水準です。価格と効果のバランスを重視したい人にとっては、現実的な選択肢といえるでしょう。



デパコスでフルラインをそろえた場合の月間コスト

デパコス中心でフルラインを構成すると、各アイテムの単価が高くなるため、月間コストは大きく膨らみます。特に、美容液やクリームは価格の影響が大きく、全体の支出を押し上げる要因の一つです。

フルラインでそろえた場合、月2万円以上になるケースも少なくありません。品質やブランド価値を重視する場合は、この価格帯を前提にした家計管理が重要です。



自分に合ったスキンケアを見つけよう

スキンケアにかける費用は、平均データだけでは判断しきれないのが現状です。調査では月1001～5000円が中心となっているものの、実際には使用するアイテム数や価格帯によって大きく変わります。

重要なのは、平均に合わせることではなく、自分の肌状態や生活スタイルに合ったスキンケアを選ぶことです。どの工程に重点を置くのかを整理し、無理なく継続できる範囲に収めれば、美容費の負担を抑えながら納得感のあるケアを続けられるでしょう。



出典

株式会社クロコス 「美容やスキンケアにかけるお金」についてのアンケート／スキンケアに関する調査 （PR TIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー