【UNIQLO＆GU】プチプラなのにしゃれ見え！着回し力抜群な「優秀トップス」3選
毎日コーデを考えるのって楽しいけれど、できるなら賢く可愛く乗り切りたい。そこで今回は、ワードローブにあるだけでコーデの幅がぐっと広がる、即戦力な3着をピックアップ♡ 着回しやすさも今っぽさも両立できるUNIQLO＆GUの優秀アイテムたちを、最後までチェックして。
着回し基本の【き】
絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡
まずは、着回しをする上で、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意識してお買い物をするべきか。多くの着回し企画を担当してきた、スタイリストの考えを見ていこう！
Rayの世界観をつくる5人のスタイリストを紹介ー！
稲葉有理奈さん
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
着回しの強い味方！【UNIQLO ＆ GU】
女のコはなにかとお金がかかるから、金額をおさえるところはおさえたい。そんなときはUNIQLOとGUを頼るべし♡ お安いからこそ、カラーにも挑戦しやすいし、色数も豊富なんです！
Item 【UNIQLO】クリームシアーロングスリーブTシャツ
やわらかなクリームカラーが顔まわりをふんわり見せて、重ねるだけで抜け感のある着こなしに。
Item 【UNIQLO】ピンクシアーロングスリーブTシャツ
甘すぎないピンクが着こなしの差し色になって、シンプルコーデを一気に華やかに更新。
Item 【GU】白オーバーサイズシャツ
ゆるっとしたシルエットがこなれ感たっぷりで、羽織るだけでコーデに奥行きが生まれる。
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海